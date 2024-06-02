Частое вздутие живота: какие могут быть причины

Вздутие живота – это неприятное чувство, с которым многие из нас сталкиваются после употребления большого количества пищи. Однако если вы чувствуете его слишком часто, это может быть связано не только с перееданием. Eatthis рассказал о причинах вздутия живота.

Отвлечение от еды

Бездумное питание, например многозадачность во время еды, может привести к перееданию без осознания ощущения сытости. Такое привычное поведение может способствовать вздутию живота и, наконец, привести к увеличению веса.

Чрезмерное потребление соли и натрия

Потребление избыточного количества соли может привести к задержке воды и дальнейшему вздутию живота. Хотя если оно кратковременно, то обычно безвредно и может быть облегчено с помощью стакана воды. А вот длительное потребление высокого содержания натрия может повысить риск гипертонии и инсульта.

Целиакия

Люди с целиакией, аутоиммунным расстройством, вызванным глютеном (содержащимся в пшенице, ячмене и ржи) могут чувствовать сильное вздутие живота вместе с другими симптомами, такими как тошнота, усталость и потеря веса. Если они перекликаются с вашими, обратитесь к семейному врачу, чтобы пройти обследование.

Синдром раздраженного кишечника

Если вы чувствуете вздутие живота после каждого приема пищи, возможно, у вас синдром раздраженного кишечника – болезнь, которой страдает значительная часть населения во всем мире. Консультация гастроэнтеролога поможет диагностировать заболевание.

Запор

Хронический запор является распространенной проблемой желудочно-кишечного тракта. Если вы постоянно ощущаете вздутие живота, важно обратить внимание на его регулярность. Достаточное питье, увеличение потребления клетчатки через фрукты, овощи и цельные зерна, а также регулярные физические упражнения могут помочь облегчить симптомы.

Непереносимость лактозы

Непереносимость лактозы приводит к неспособности переваривать природный сахар, содержащийся в молоке. Она может вызвать вздутие живота и пищеварительный дискомфорт после употребления молочных продуктов.

Газообразующие продукты

Употребление таких продуктов, как артишоки, чеснок, капуста и цельнозерновые продукты, может привести к образованию газов и вздутию живота у некоторых людей. Эти продукты содержат углеводы, известные как фруктоолигосахариды, которые наш организм пытается расщепить. Их ферментация бактериями толстой кишки приводит к образованию газа.

Вздутие живота во время менструации

Вздутие живота – распространенный симптом, с которым сталкиваются более 90% женщин во время менструации. В этот период оно может не иметь специфического лечения, однако питьевая вода, регулярное питание и отказ от сладкой жирной пищи и кофеина могут принести некоторое облегчение.

Питье через соломинку и скорая еда

Потребление напитков через соломинку или такие привычки, как слишком быстрый прием пищи, жевание жвачки или сосание леденцов, могут привести к попаданию воздуха в пищеварительную систему, что способствует образованию газов и вздутию живота.

Мальабсорбция фруктозы

Мальабсорбция фруктозы – это состояние, когда люди ощущают вздутие живота, диарею и боль после употребления фруктозы, сахара, содержащегося в меде, кукурузном сиропе и некоторых фруктах. Лечение предполагает оценку вашего рациона диетологом, который поможет вам обнаружить и уменьшить источник избытка фруктозы.

Ранее OBOZ.UA рассказал о лучших перекусах для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.