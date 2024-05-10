Частые заболевания ногтей и их лечение: что нужно знать

Состояние ногтей может свидетельствовать об общем здоровье. По информации News Bytes, понимая, как выявить и устранить незначительные изменения в структуре ногтей, мы можем предпринять проактивные шаги для поддержания их оптимального здоровья.

Ломкие ногти

Ломкие ногти, характеризующиеся шероховатостью и склонностью к растрескиванию, являются распространенной проблемой. Чтобы улучшить их состояние, попробуйте втирать в ногти кокосовое или чайное дерево. Кроме того, использование лосьонов, содержащих альфа-гидроксикислоты или ланолин, может помочь сохранить увлажненные ногти.

Слабые ногти

Мягкие или слабые ногти, легко гнутые или ломающиеся, могут быть следствием химического воздействия моющих средств, кондиционеров для белья. Для борьбы с этим явлением рекомендуется использовать перчатки при работе с химическими веществами и дать ногтям отдохнуть от лака в течение недели. При необходимости проконсультируйтесь с лечащим врачом, который может назначить поливитаминные таблетки для их укрепления.

Гребни

Наличие гребней на ногтях может свидетельствовать об основных кожных заболеваниях, таких как экзема или сухость. Вертикальные гребни часто встречаются у пожилых людей и могут быть следствием замедленной регенерации клеток.

Однако горизонтальные гребни могут являться признаками более серьезных заболеваний. В таких случаях очень важно выявить и устранить первопричину. Если состояние не улучшается, рекомендуется обратиться к врачу.

Желтые ногти

Восстановить естественный цвет ногтей можно, если позволить им обходиться без лака в течение двух недель. Кроме того, перед сном можно наносить чайное дерево или витамин Е, которые помогут улучшить их цвет. Если эти средства окажутся неэффективными, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом для дальнейшего обследования.

Пятна

Появление белых пятен или линий на ногтях, известных как лейконихия, обычно связано с дефицитом цинка или аллергическими реакциями на средства по уходу, такие как лак или блеск. Если вы заметили эти пятна, не используйте средство для ногтей, чтобы предотвратить дальнейшие аллергические реакции. Обеспечение достаточного потребления цинка также может оказаться полезным.

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