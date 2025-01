Чечевица: питательная ценность, преимущества и причины увеличить ее содержание в рационе

Красная, зеленая, черная, желтая или оранжевая, чечевица — это питательный бобовый продукт с высоким содержанием белка, клетчатки и минералов. Чечевицу можно добавить к любым блюдам, выбрав нужный сорт, который будет иметь нужный вкус и текстуру.

Вы можете использовать ее в супах или как основной ингредиент, добавляя в салаты, рагу или пюре. В Eat This, Not That поделились, что стоит знать о чечевице и каковы ее преимущества в рационе.

Общие сведения о чечевице

Чечевица — это питательные семена и бобовая культура, которая бывает разных видов и цветов, в частности черная, коричневая, зеленая, красная, оранжевая и тому подобное. Например, черная чечевица белуга имеет вид блестящих шариков, похожих на икру, хорошо держит форму во время варки. Зеленая сохраняет текстуру, а красная становится мягкой, идеальной для супов или пюре. Вместе с тем, независимо от цвета все виды содержат много белка и клетчатки, которые необходимы для сбалансированного питания.

Значение чечевицы

Эта культура полезна не только для здоровья, но и для почвы, поскольку она способна обогащать землю азотом. Благодаря этому в процессе ее выращивания фермеры используют меньше вредных химических удобрений.

Питательная ценность и польза

Эта низкокалорийная чечевица помогает снизить высокий уровень холестерина и богата важными микроэлементами. В частности, четверть стакана черной чечевицы предоставляет 10 граммов белка, 7 граммов клетчатки и значительное количество железа. Она содержит пребиотики, которые улучшают работу кишечника и укрепляют иммунитет. Кроме того, из чашки вареной чечевицы можно получить 18 граммов белка, 15,6 грамма клетчатки, фолиевой кислоты (90% суточной нормы) и железа (37% суточной нормы).

Как приготовить

Замачивание чечевицы необязательно, но полезно, ведь помогает расщеплять не перевариваемые крахмалы. Это делает чечевицу более легкой для пищеварения, особенно для чувствительного желудка.

Отварите чечевицу в соотношении 1:3 с водой, используя просторную кастрюлю, учитывая, что зерна увеличиваются в объеме. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 15-20 минут. Сырую чечевицу можно хранить в сухом прохладном месте до года, а вареную — до 3 месяцев в замороженном состоянии.

Рекомендации к приготовлению

Чечевица — это универсальный, доступный и белковый продукт, который идеален для приготовления блюд. Ее можно использовать для густых супов, заменить ею нут в хумусе или сделать безглютеновую муку для выпечки. Также, она подходит для салатов и даже как хрустящая закуска.

