Чего следует избегать при интервальном голодании: советы диетолога

Приготовьтесь к новому взгляду на интервальную голодовку, которая может коренным образом изменить ваш подход к достижению целей похудения. Eatthis рассказал о том, как сделать эту диету более здоровой и успешной.

Доктор Менди Энрайт известна тем, что предлагает практические и разумные советы по похудению и здоровому питанию, которые позволяют избегать ненужных ограничений. Она рассматривает самые распространенные ошибки, которые допускают люди, практикуя интервальное голодание, и делится некоторыми ценными советами на эту тему.

Первым пунктом Энрайт является узкое окно для "банкетов", которое многие люди соблюдают во время интервального поста. Она предполагает, что популярная комбинация 16-часовой голодовки и 8-часового "пира" может быть слишком суровой для некоторых людей.

По ее мнению, когда ваше тело сигнализирует, что оно нуждается в питании, очень важно уважать эти потребности, а не подвергать себя ненужным пыткам. Энрайт приравнивает принуждение себя ждать еды 16 часов до откладывания желания посетить туалет на такую же продолжительность.

Чтобы поощрить сбалансированный и интуитивный подход, Энрайт рекомендует расширить окно голодовки. Вместо того, чтобы погружаться в жесткую диету с самого начала, она поощряет начинающих начать с 12-часового окна и корректировать его в соответствии со своим уровнем голода, уровнем энергии и ежедневным расписанием. Применяя более мягкий и гибкий подход, вы создаете себе больше шансов на успех.

Еще одной распространенной ошибкой, на которую она обращает внимание, является тенденция потреблять один или два слишком больших приема пищи в день, особенно когда эти приемы пищи съедаются поздно вечером. Энрайт предупреждает, что это не только снижает уровень энергии и метаболизм, но может привести к нарушению ночного сна. Чтобы оптимизировать преимущества интервального голодания, советует выбирать регулярные, сбалансированные приемы пищи, распределенные на протяжении всего периода питания.

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