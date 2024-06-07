Чем полезные семена фенхеля: несколько причин для его употребления

Трава и семена фенхеля занимают важное место в кулинарии. Кроме того, семена обычно используют в качестве освежающего средства для рта и подают в конце еды. Однако именно лечебная ценность делает его ценным ингредиентом.

OBOZ.UA расскажет о научно подтвержденных преимуществах фенхеля, которые являются причиной того, почему семена фенхеля должны быть обязательными в рационе.

Богат клетчаткой и укрепляет сердце

Семена фенхеля являются богатым источником клетчатки и несколько исследований подтверждают тот факт, что пищевые волокна снижают такие факторы риска сердечных заболеваний, как высокий уровень холестерина.

Также было замечено, что каждые дополнительные 7 г клетчатки снижают риск сердечных заболеваний на 9%.

В дополнение к содержанию клетчатки, семена также содержат полезные для сердца питательные вещества, такие как магний, калий и кальций.

Прекрасно улучшает пищеварение и облегчает запоры.

Доказано, что чай, приготовленный из замачивания семян фенхеля, быстро избавляет от сильного вздутия живота, несварения желудка и запоров.

Кроме того, семена фенхеля также способствуют выработке желудочных ферментов, таким образом облегчая судороги и другие симптомы у пациентов, страдающих синдромом раздраженного кишечника (СРК).

Если у вас часто возникают проблемы с пищеварением, лучше есть немного семян фенхеля после каждого приема пищи.

Обладает галактогенными свойствами, что повышает секрецию молока.

Исследования показывают, что фенхель исключительно полезен кормящим матерям, поскольку он способствует увеличению производства молока.

Галактогенный эффект растения фенхеля объясняется присутствующими в нем соединениями дианетол и фотоанетол.

Однако, поскольку каждая новая мама разная, кормящим грудью женщинам желательно проконсультироваться с врачом перед целевым использованием фенхеля для производства молока.

Помогает выводить токсины из организма

Употребление очищающих кровь продуктов обеспечивает эффективное усвоение питательных веществ.

Клетчатка, присутствующая в семенах фенхеля вместе с его эфирными маслами, является одним из тех продуктов, которые помогают выводить токсины из организма. Таким образом, этот процесс очищает и очищает кровь.

Черника, кофе и чеснок – некоторые другие продукты, которые входят в список средств для очистки крови.

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