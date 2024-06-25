Чем полезные зеленый чай и кофе: новые исследования показали неожиданные результаты

Исследователи уже обнаружили, что зеленый чай может повысить уровень холестерина, улучшить работу мозга и даже предоставить некоторые преимущества против рака. Теперь оказалось, что напиток также может являться ключевой частью восстановления после инфаркта и инсульта.

Новое исследование, опубликованное в журнале Stroke, показало, что люди, пережившие инсульт и выпивавшие по крайней мере семь чашек зеленого чая в день, имели примерно на 62% меньший риск смерти по какой-либо причине, чем их коллеги, не употреблявшие зеленый чай. По данным WebMD, исследователи также увидели подобные результаты для переживших сердечный приступ, снизив риск на целых 53%.

Если вы перенесли сердечный приступ и не совсем готовы начать выпивать семь чашек зеленого чая в день, исследование показало, что другой теплый напиток может снизить риск смертности, хотя и не столь эффективно. Исследователи обнаружили, что употребление только одной чашки кофе в день снижает риск смерти людей, перенесших сердечный приступ, на 22% по сравнению с теми, кто не употребляет кофе регулярно.

Хотя исследование не выявило связи между потреблением зеленого чая и смертностью среди участников без инсульта или сердечных заболеваний, у этих участников был на 14% ниже риск смерти по какой-либо причине, если они выпивали чашечку кофе ежедневно. Короче говоря, употребление большого количества зеленого чая ежедневно может увеличить продолжительность жизни как для перенесших сердечный приступ, так и для тех, кто перенес инсульт, тогда как потягивание чашки яви может принести незначительную пользу для продления жизни для всех.

Исследование изучило данные почти 50 000 взрослых японцев в возрасте 40-79 лет в течение примерно 20 лет. Обычно участники пили зеленый чай без сахара, хотя кофе мог готовиться с молоком и сахаром. Исследователи не смогли с уверенностью объяснить, почему зеленый чай и кофе продлевают жизнь. Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, почему возникли следующие результаты.

Между тем, почему бы не начать пить больше зеленого чая? В конце концов этот успокаивающий напиток предлагает столько других преимуществ для здоровья — в конце концов, не помешает добавить несколько чашек в свой распорядок дня.

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