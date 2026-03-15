Черника для мозга: маленькая ягода с большим эффектом для памяти

Четкая работа мозга во многом зависит от образа жизни и ежедневного рациона. Некоторые продукты могут помогать улучшать память, концентрацию и скорость мышления.

Видео дня

Особенно ценными для когнитивного здоровья считаются фрукты и ягоды, богатые антиоксидантами. Диетологи назвали eatthis.com один плод, который может быть особенно полезным для поддержания остроты ума.

По словам эксперта медицинского совета Тоби Амидора, именно черника является одним из лучших фруктов для поддержания когнитивного здоровья.

"Исследования показывают, что употребление черники как части здорового питания может помочь поддерживать здоровье мозга. Доказательства свидетельствуют о том, что употребление черники как части здорового питания связано с меньшим риском возрастных когнитивных нарушений, деменции и болезни Альцгеймера", – говорит Амидор.

Научные работы также подтверждают эти выводы. Например, исследование, опубликованное в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry, продолжалось 12 недель и предусматривало употребление сока дикой черники пожилыми людьми с начальными признаками ухудшения памяти. Результаты показали, что регулярное, но умеренное потребление этой ягоды может способствовать улучшению памяти и способности к мышлению.

Другая научная работа, обнародованная в Neural Regeneration Research Journal, продемонстрировала, что у людей разного возраста, которые включали чернику в свой рацион, наблюдалось усиление кровообращения в важных участках мозга. Это сопровождалось лучшей концентрацией и улучшением памяти. Подобные результаты также показали эксперименты с пожилыми людьми: те, кто в течение нескольких месяцев регулярно ел клубнику и чернику, демонстрировали лучшие показатели памяти, чем участники, получавшие плацебо.

"Ягоды содержат множество питательных веществ, включая клетчатку, витамины K и C, минерал марганец и фитонутриенты, которые называются полифенолами", – говорит Амидор.

Кроме пользы для мозга, черника положительно влияет и на сердечно-сосудистую систему. Исследования показали, что ежедневное употребление одной чашки свежих ягод может повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) у людей с метаболическим синдромом – комплексом нарушений, которые повышают риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Кроме того, черника помогает стабилизировать уровень сахара в крови и способствует контролю веса благодаря высокому содержанию клетчатки. Несмотря на небольшой размер, эти ягоды легко добавить в рацион. Их можно использовать для приготовления смузи, добавлять в белковые блины или использовать как сладкую ягодную начинку для чизкейка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.