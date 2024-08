Чертова дюжина, замедляющая ваш метаболизм

Если ваше похудение идет медленнее, чем вы рассчитывали, вполне возможно, что ваш метаболизм работает недостаточно быстро. Чтобы улучшить свои результаты от тренировки и рациона, следует просмотреть свои привычки и ввести некоторые полезные изменения в жизнь.

Какие ежедневные ошибки могут помешать добиваться результатов и как ускорить свой метаболизм? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Едите недостаточно

Единственный способ похудеть – потреблять меньше калорий, чем вы тратите. Однако это не означает, что вам необходимо ограничивать себя в пище. Чрезмерное уменьшение калорий может замедлить метаболизм и уменьшить мышечную массу, что окажет негативное влияние на общий процесс похудения и спровоцирует ваше тело переходить в режим голодания, используя мышцы как источник энергии.

Употребляете много алкоголя

Вместо того чтобы отдыхать за бокалом с алкоголем, лучше найти другой способ досуга. Хотя умеренное употребление алкоголя не повлияет на вашу талию, регулярное употребление может замедлить метаболизм и уменьшить способность организма сжигать жир, а также ухудшить синтез белка и анаболических гормонов.

Экономите на белке

Мышцы по сравнению с жиром способны сжигать больше калорий, даже когда вы отдыхаете. Чтобы нарастить мускулы, нужно совмещать силовые тренировки с достаточным потреблением белка.

Поздно ложитесь спать и рано встаете

Хронический недосып может замедлить метаболизм, даже если вы правильно питаетесь и регулярно тренируетесь. Кроме того, это может привести к сжиганию меньшего количества калорий, нарушению контроля аппетита и повышению уровня кортизола, что способствует накоплению жира.

Ведете преимущественно сидячий образ жизни

Длительное сидение на работе приводит к уменьшению мышечной массы и замедлению метаболизма. Короткие прогулки по 2 минуты каждого часа работы помогают поддерживать стабильный уровень инсулина и использовать калории для энергии, а не накапливать их как жир.

Пьете преимущественно простую воду

Хотя вода сама по себе полезна, однако для ускорения метаболизма, попробуйте добавить в нее пакетик зеленого чая. Катехины в зеленом чае помогают расщеплять жиры и увеличивают скорость метаболизма.

Доводите себя до предела

Стресс может оказать серьезное влияние на ваш метаболизм и спровоцировать нарушение сна, что может привести к набору веса. Таким образом, когда вы сталкиваетесь со стрессом, это может замедлить метаболизм и ухудшить качество сна.

Часто спите

Иногда дремать вполне нормально. Однако ежедневный сон днем может замедлить метаболизм, поскольку согласно исследованию, во время дневного сна потребление калорий уменьшается на 52-59 калорий по сравнению с вечерним отдыхом. Это может быть следствием нарушения циркадных ритмов, регулирующих метаболические процессы.

Начинаете день с кофе

Мы не пьем кофе, но советуем не ждать часа после пробуждения, чтобы выпить первый напиток. Вместо этого попробуйте выпить два стакана воды сразу после пробуждения, чтобы активизировать метаболизм, снизить вздутие и повысить энергию.

Ограничиваете себя в углеводах

Диеты с низким содержанием углеводов могут быть более эффективными для краткосрочной потери веса, чем диеты с низким содержанием жира. Однако полное их исключение не полезно, поскольку углеводы важны для метаболизма белка и наращивания мышц.

Выбираете чипсы вместо полезных снеков

Чипсы не только не способствуют метаболизму, но и не снабжают организм необходимыми питательными веществами. Орехи благодаря полиненасыщенным жирным кислотам могут улучшить сжигание жира и помочь сжигать больше калорий.

Избегаете кальция

Кальций важен для метаболизма и способен влиять на то, как эффективно вы сжигаете калории. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием кальция может способствовать увеличению сжигания жира.

Не делайте перекусы после тренировки

Даже если вы не чувствуете голод после тренировки, важно делать перекусить для восстановления мышц. Это важно, поскольку после разрушения мышечных волокон вашему организму нужно топливо для восстановления и роста новых, более сильных мышц.

Ранее OBOZ.UA рассказал о пищевых привычках, способствующих похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.