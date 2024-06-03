Четыре причины, почему уход за ногами важен

Наши стопы – одна из самых важных и трудолюбивых частей нашего тела, поэтому забота о них должна стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Кроме балансировки веса тела и ходьбы, наши стопы подвергаются значительной нагрузке из-за регулярной интенсивной активности. Однако стопы также являются одной из самых заброшенных частей тела. Мы объясним вам, почему уход за ногами важен.

Базовая очистка для предотвращения кожных инфекций из-за задержки влаги

Если мы не чистим ноги регулярно, кожа вокруг ногтей может легко стать жертвой бактериальных и грибковых инфекций. Это происходит из-за задержки влаги, воды, пота и грязи.

Простое решение этой проблемы – провести несколько дополнительных минут под душем и выполнить базовую очистку и педикюр.

Занимайтесь спортом, отдыхайте и предотвращайте болезни суставов

Многие склонны выполнять интенсивные физические движения, которые могут привести к перенапряжению конечностей. Как следствие, может развиться боль из-за сужения нервов и мышц.

Важно давать конечностям надлежащий отдых и регулярно выполнять упражнения на гибкость мышц, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование ног и предотвратить возникновение таких состояний, как молотковидный палец.

Регулярная чистка необходима для профилактики заболеваний ногтей на ногах

Некоторые люди могут просто игнорировать важность регулярного очищения и ухода за ногтями на ногах. Для них это самая маленькая из их забот.

Однако, если мы не подстригаем ногти на ногах и не чистим их регулярно, это может привести к серьезным осложнениям, таким как врастание ногтей и инфекции, например грибок ногтей. Это может вызвать сильную боль и отек ног.

Диабетики нуждаются в дополнительном уходе

Если кто-то страдает диабетом I или II типа, для него чрезвычайно важно регулярно обследовать стопы.

Если уровень сахара выше обычного, это может привести к опасным проблемам с кровообращением в некоторых частях тела. В таких случаях стопы обычно не получают должного кровотока. Это может вызвать язвы и инфекции, требующие ампутации.

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