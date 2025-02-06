Чиа – суперсила для вашего организма: 5 причин добавить эти семена в рацион

Семена чиа – это маленький, но мощный суперпродукт, который следует добавить в свой рацион. Они богаты питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, что делает их незаменимыми для поддержания здоровья.

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Если вы до сих пор сомневаетесь в их пользе, издание eatthis.com опубликовало несколько причин, почему семена чиа могут изменить ваше самочувствие. Давайте рассмотрим, что происходит с вашим организмом после их употребления.

Улучшает здоровье пищеварительной системы

Лишь одна порция (около 28 г) семян чиа содержит примерно 11 г клетчатки. Для женщин до 50 лет рекомендована норма клетчатки – около 25 г в день, для мужчин – 38 г. Одна порция семян чиа может обеспечить до половины или даже треть вашей ежедневной потребности.

Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может значительно облегчить работу кишечника, способствуя похудению.

Возможно легкое вздутие

Несмотря на то, что клетчатка в семенах чиа может помочь при вздутии живота, некоторые люди могут почувствовать дискомфорт в желудке после его употребления. Как объясняет диетолог Трейси Локвуд, это зависит от способа потребления семян.

"Когда семена чиа проходят через кишечник, они поглощают воду, что позволяет им действовать как губка. Они также увеличиваются в объеме в желудке, что может вызвать ощущение вздутия", – говорит Локвуд.

Чтобы избежать этого, замочите семена в теплой воде на 5-10 минут перед употреблением. Для каждой чайной ложки чиа рекомендуется добавлять 9 чайных ложек воды. Также можно попробовать рецепт ночного пудинга с чиа для удобства.

Похудение станет реальностью

Семена чиа не только богаты клетчаткой, но и белками, что известно, способствует насыщению. Белки помогают контролировать аппетит и снижают тягу к еде. Регулярное включение семян чиа в рацион может стать эффективным инструментом для контроля веса.

Снижение риска сердечных заболеваний

Основной тип клетчатки в семенах чиа – растворимый. Конкретно он образует гелеобразную текстуру при содействии с водой. Этот вид клетчатки способен снижать уровень вредного холестерина (LDL), что снижает риск развития сердечных заболеваний. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в семенах чиа, также способствуют здоровью сердца, уменьшая воспаление и предотвращая образование тромбов.

Контроль уровня сахара в крови

Для людей с диабетом семена чиа могут быть особенно полезными, поскольку они улучшают чувствительность к инсулину и помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови.

"Растворимая клетчатка замедляет процесс пищеварения, дольше держа вас сытыми, и способствует стабильному уровню сахара в крови", – отмечает диетолог Сидней Грин.

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