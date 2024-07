Чипсы из капусты и манго с перцем чили: какие здоровые перекусы с необычными сочетаниями стоит попробовать

Тосты – это очень легкая закуска, и если вы добавите правильные начинки, вы получите очень питательное и сытное угощение.

К примеру, их можно дополнить ягодами и косломолочным сыром и получить здоровый и полезный перекус. Но это более классическое сочетание. Eat This Not That предлагает ознакомиться также с довольно необычными ингредиентами в одном блюде.

Сальса из кукурузы и фасоли с чипсами

Идеальное сочетание кукурузы, черной фасоли, помидоров, нарезанного болгарского перца, красного лука и заправки яблочным уксусом и соком лайма. Соль и перец по вкусу. Подавайте с чипсами или как самостоятельный гарнир.

Гренки с творогом и яблоком

Сыр бри содержит 6 граммов белка, который может помочь вам быть сытым. Яблоко содержит около 2-3 г клетчатки, еще одного питательного вещества, которое, как известно , помогает насытиться после еды. А для здоровых жиров, улучшающих сытость, грецкие орехи также обеспечивают 18 граммов.

Манго со специями чили

Для остро-сладкой закуски очистите манго от кожуры и нарежьте его кружочками. Посыпьте свежим соком лайма и порошком чили или хлопьями чили. Манго содержит более 2 граммов клетчатки , чтобы помочь вам быть сытыми, а естественная сладость фруктов и острота хлопьев чили помогут удовлетворить вашу тягу без добавления сахара.

Овощи и песто

Овощи, такие как грибы, баклажаны и болгарский перец, содержат один-два грамма клетчатки, которые помогают насытить вас, а песто содержит полезные жиры, которые помогают оставаться сытыми.

Дыня, завернутая в прошутто

Заверните ломтики дыни в хороший прошутто или испанскую ветчину. Это все, что нужно для вкусной, легкой и менее калорийной закуски. Вы можете поддерживать низкое количество калорий (около 100 калорий в порцию), а прошутто содержит 8 граммов белка, чтобы помочь вам быть сытыми.

Капустные чипсы

С помощью простой закуски, приготовленной только из листовой капусты и оливкового масла, вы получите вкусную низкокалорийную закуску, которой сможете наслаждаться вместо обычных картофельных чипсов. Одна чашка листовой капусты содержит всего 10 калорий, а оливковое масло – всего 40, в результате чего ваше общее количество калорий составляет 50 калорий на порцию!

