Чрезмерное потребление сахара: какие побочные эффекты обнаружили учёные

Сахар является привычным компонентом многих продуктов, но его избыток может повлиять не только на фигуру. Учёные всё чаще изучают возможную связь между большим количеством сахара в рационе и изменениями в поведении.

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Новое исследование предполагает, что чрезмерное потребление фруктозы может влиять на механизмы мозга, связанные с импульсивностью и поиском пищи. В то же время исследователи подчеркивают, что сахар нельзя считать единственной причиной таких нарушений, пишет eatthis.com.

Учёные из Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо предполагают, что чрезмерное потребление сахара может быть одним из факторов, связанных с импульсивностью, агрессивным поведением, СДВГ и биполярным расстройством.

По словам ведущего автора работы, профессора Ричарда Джонсона, фруктоза способна снижать доступность энергии в клетках и таким образом запускать реакцию, схожую с той, что возникает во время голодания.

"Мы представляем доказательства того, что фруктоза, снижая уровень энергии в клетках, запускает реакцию поиска пищи, подобную той, что происходит во время голодания", – отметил Джонсон.

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По мнению исследователей, этот эволюционный механизм в свое время помогал человеку быстро находить пищу и выживать. Однако постоянное поступление большого количества сахара может чрезмерно активировать эту систему. Как следствие, она потенциально способна влиять на импульсивность, склонность к риску, быстрое принятие решений и агрессивность.

Авторы работы подчеркивают, что речь идет не о прямой причинно-следственной связи. "Мы не обвиняем сахар в агрессивном поведении, а скорее отмечаем, что он может быть одним из факторов, влияющих на него", – пояснил Джонсон.

Исследователи также предполагают, что длительная стимуляция этого механизма может изменять реакцию мозга на удовольствие и потенциально быть связана с депрессивными и другими аффективными расстройствами.

Помимо возможного влияния на поведение, избыток сахара уже связывают с набором веса и другими метаболическими проблемами. Поэтому стоит обращать внимание не только на сладости, но и на продукты, в которых значительное количество сахара может быть неочевидным.

Продукты, в которых может содержаться много сахара

Смузи в бутылках

Готовые смузи нередко содержат концентраты фруктовых соков и пюре вместо цельных фруктов. Из-за этого напиток может содержать значительно больше сахара и меньше клетчатки, чем кажется.

Соусы для барбекю

Даже небольшая порция готового соуса может содержать немало добавленного сахара. Поэтому перед покупкой стоит проверять состав и пищевую ценность на этикетке.

Злаковые батончики

Их часто считают полезным перекусом, но некоторые варианты содержат много сахара и мало белка и клетчатки. Кроме того, в упаковке может быть несколько батончиков, тогда как пищевая ценность указана только для одного.

Готовые салатные заправки

Особенно внимательно следует относиться к "легким" и обезжиренным вариантам. После уменьшения количества жира производители могут добавлять больше сахара, чтобы компенсировать вкус.

Поэтому сокращение количества добавленного сахара в рационе касается не только десертов. Стоит проверять состав напитков, соусов, батончиков и готовых заправок, ведь именно они могут незаметно увеличивать ежедневное потребление сахара.

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