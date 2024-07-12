Что будет, если есть много орехов: возможные последствия
Орехи полезны благодаря тому, что они служат источником растительного белка. Также они содержат полезные для сердца жиры, витамины и минералы. В результате потребление орехов может снизить риск диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.
Об этом сообщили в health. Важно помнить, что орехи полезны при употреблении в умеренных количествах. В то время как их слишком большое количество могут вызвать определенные проблемы.
Риски потребления большого количества орехов:
Повышение потребления натрия
Орехи имеют низкое содержание натрия, но соленые содержат дополнительный натрий. В результате это может повысить АД.
Увеличение риска камней в почках
Орехи содержат оксалат, это химическое вещество, помогающее образовывать камни оксалата кальция.
Чрезмерное потребление питательных веществ
Некоторые виды орехов обеспечивают множество питательных веществ. В то время как избыток питательных веществ может вызвать определенные побочные эффекты, а именно ломкость ногтей, волос, диарею и тошноту.
Более того, есть люди, которым следует избегать употребления орехов. Употребление большого количества орехов может привести к появлению аллергии, она может развиться в любом возрасте.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему следует начать есть бразильские орехи.
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