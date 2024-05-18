Что будет, если начать больше есть лимонов
Лимоны обладают кислым, горьким вкусом и имеют ярко-желтым цветом. Этот фрукт содержит много витамина С и антиоксидантов, положительно влияющих на здоровье человека.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали о преимуществах потребления лимонов для организма.
Польза потребления лимонов:
Предотвращение появления камней в почках
С помощью лимонов, можно предотвратить образование камней в почках. Лимоны содержат кислоту, которая связывается с минералами в моче, предотвращая образование камней.
Воздействие на сердце
Лимоны богаты витамином C и фенольными соединениями, способствующими улучшению здоровья сердца. Витамин C и антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободных радикалов, предотвращая атеросклероз и снижая риск сердечных заболеваний.
Лучшее усвоение организмом железа
Витамин C в лимонах помогает лучше усваивать железо, особенно негемовое. Это особенно важно для веганов и вегетарианцев, которые могут иметь дефицит железа в организме.
Предотвращение повреждения клеток
В лимонах содержатся антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями почек, раком и хроническим обструктивным заболеванием легких. Наибольшее количество антиоксидантов содержит цедра цитрусовых.
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