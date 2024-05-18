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Что будет, если начать больше есть лимонов

Диана Бондаренко
Новости медицины
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Что будет, если начать больше есть лимонов

Лимоны обладают кислым, горьким вкусом и имеют ярко-желтым цветом. Этот фрукт содержит много витамина С и антиоксидантов, положительно влияющих на здоровье человека.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали о преимуществах потребления лимонов для организма.

Польза потребления лимонов:

Предотвращение появления камней в почках

С помощью лимонов, можно предотвратить образование камней в почках. Лимоны содержат кислоту, которая связывается с минералами в моче, предотвращая образование камней.

Воздействие на сердце

Лимоны богаты витамином C и фенольными соединениями, способствующими улучшению здоровья сердца. Витамин C и антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободных радикалов, предотвращая атеросклероз и снижая риск сердечных заболеваний.

Лучшее усвоение организмом железа

Витамин C в лимонах помогает лучше усваивать железо, особенно негемовое. Это особенно важно для веганов и вегетарианцев, которые могут иметь дефицит железа в организме.

Предотвращение повреждения клеток

В лимонах содержатся антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями почек, раком и хроническим обструктивным заболеванием легких. Наибольшее количество антиоксидантов содержит цедра цитрусовых.

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Проверил:Доктор медицины test person