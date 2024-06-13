Что будет, если потреблять большое количество соли каждый день: какая опасность ожидает
Организм человека употребляет соль для балансировки воды, проведения нервных импульсов, движения мускул и поглощения питательных веществ. Однако чрезмерное потребление соли может негативно отразиться на здоровье.
Об этом сообщили в health. Риски потребления большого количества соли:
Вздутие живота
При употреблении пищи с большим содержанием соли организм задерживает дополнительный натрий, а затем пытается разбавить его водой, задерживая воду. Это может привести к вздутию живота и привести к отекам.
Повышение АД
Большое количество воды в организме приводит к увеличению объема крови, что в результате влияет на уровень АД. Возникающая гипертония приводит ко многим проблемам со здоровьем – сердечная недостаточность, инсульт или заболевание почек.
Увеличение жажды
Употребление продуктов, содержащих большое количество соли, может вызвать больше жажды. Таким образом, организм сообщает о дисбалансе воды и натрия.
Появление камней в почках
При потреблении большого количества соли и недостаточном питье воды может повыситься риск развития камней в почках.
Риск рака желудка
Согласно исследованию, чрезмерное потребление соли может быть связано с раком желудка.
Ежедневная норма потребления соли
Диетологи советуют потреблять менее 2300 миллиграммов (чайная ложка) соли ежедневно для всех возрастов.
Эксперты добавили, что не все продукты с высоким содержанием натрия солеными на вкус. Речь идет об обработанных продуктах.
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