Что будет, если потреблять большое количество соли каждый день: какая опасность ожидает

Организм человека употребляет соль для балансировки воды, проведения нервных импульсов, движения мускул и поглощения питательных веществ. Однако чрезмерное потребление соли может негативно отразиться на здоровье.

Об этом сообщили в health. Риски потребления большого количества соли:

Вздутие живота

При употреблении пищи с большим содержанием соли организм задерживает дополнительный натрий, а затем пытается разбавить его водой, задерживая воду. Это может привести к вздутию живота и привести к отекам.

Повышение АД

Большое количество воды в организме приводит к увеличению объема крови, что в результате влияет на уровень АД. Возникающая гипертония приводит ко многим проблемам со здоровьем – сердечная недостаточность, инсульт или заболевание почек.

Увеличение жажды

Употребление продуктов, содержащих большое количество соли, может вызвать больше жажды. Таким образом, организм сообщает о дисбалансе воды и натрия.

Появление камней в почках

При потреблении большого количества соли и недостаточном питье воды может повыситься риск развития камней в почках.

Риск рака желудка

Согласно исследованию, чрезмерное потребление соли может быть связано с раком желудка.

Ежедневная норма потребления соли

Диетологи советуют потреблять менее 2300 миллиграммов (чайная ложка) соли ежедневно для всех возрастов.

Эксперты добавили, что не все продукты с высоким содержанием натрия солеными на вкус. Речь идет об обработанных продуктах.

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