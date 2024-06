Что делать, если вы не можете похудеть: мотивационные советы диетолога

Один из самых распространенных вопросов диетолога – это просьба посоветовать способ похудения. Недавно специалисты поделились несколькими лучшими советами, как сбросить килограммы.

Эти советы проверены временем и приносят ощутимый результат. Об этом пишет издание Eat This Not That со ссылкой на лучшие советы специалистов-диетологов.

Просыпайтесь и становитесь на весы каждый день

Рекомендуется каждое утро взвешиваться и записывать свой вес. Не избегайте этого, если вам кажется, что вы не выполняете рекомендации накануне вечером – это поможет вам быстрее стать сильнее и уменьшит количество ошибок.

Выпейте две чашки воды сразу после пробуждения

Вода это жизнь, поэтому ваш организм нуждается в увлажнении. Утро – это самое легкое время, чтобы выпить много воды, потому что ваше тело больше всего к этому стремится. Также выпейте две чашки сразу после тренировки.

Потребляйте больше овощей

Это существенно улучшит ваше чувство контроля над едой и пищевым поведением во второй половине дня и позже вечером. Специалисты всегда советуют употреблять больше овощей.

Контролируйте употребление сладкой или жирной пищи

Если вы ставите своей целью эффективное похудение, тогда следует контролировать ваш рацион. Поэтому следует отказаться от сладостей, а также жирной пищи. Именно такой подход поможет вам сбросить килограммы.

Пусть ваши руки, рот и глаза будут заняты и отвлекаются

Так что не стоит употреблять первый кусок, который вам попался на глаза. Лучше возьмите воду, кофе, чай или напитки с нулевой калорийностью и пейте. Если вы проголодались, сначала найдите овощи. Не можете пить или есть? Возьмите с собой жвачку или мятные конфеты.

Записывайте все после переедания и эпизодов переедания

Записывайте все, что вы ели после того периода, когда вы потеряли контроль над потреблением. Это поможет вам понять, что следующим приёмом пищи вам, вероятно, следует есть овощи и нежирный белок, и что следует отказаться от переедания. Также подумайте о корректирующих мерах, чтобы не повторить это в будущем. Кроме того, это сделает еду, которую вы ели, менее соблазнительной, поскольку теперь вы создали эту неудобную, но обучающую ассоциацию.

Ставьте обоснованные краткосрочные и долгосрочные цели

Вам всегда хочется иметь ощущение безотлагательности, которое держит вас последовательными и взволнованными. Например, задайте себе цель, возможно, сбросить несколько килограммов в месяц. Или 10 килограммов через четыре месяца. Напомните об этих целях, вставив их в свой календарь.

Упражнение необязательно

Несмотря на то, что многие теряют массу веса без физических упражнений, но физическая тренировка стимулирует ваши мышцы. Это очень, очень хорошо для вас, даже если это просто прогулка вокруг квартала. Но если вы даже не можете тренироваться, то для достижения цели не относиться к своему телу как к мусорному ведру. Если вы помните эту мантру, это может дать вам такое же чувство физической силы, особенно когда вы делаете выбор утилизировать остатки мусора пищи или вежливо отклонить предложение взять домой лишний картофель фри.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как можно похудеть без бега.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.