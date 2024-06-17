Что делать, когда отравился сушами: советы врача

Потребление одного из самых популярных блюд во всем мире – суши – может привести к пищевому отравлению из-за сырой рыбы и других ингредиентов. В частности, сырая рыба может содержать разные патогены, а именно паразиты, бактерии и вирусы.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, паразиты, анисакис могут привести к сильной боли в животе, тошноте и рвоте. В то время как бактерии, а именно сальмонеллы, листерии и парагемолитический вибрион, вызывают диарею, рвоту и лихорадку. Также в сырых или недоваренных морепродуктах могут присутствовать гепатит А и норовирус.

Он отметил, что люди с ослабленной иммунной системой, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети должны избегать сырую или недоваренную рыбу из-за более высокого риска появления тяжелых заболеваний пищевого происхождения.

Пищевое отравление из-за суши

Врач отметил, что после отравления важно пить много воды, поскольку рвота и диарея могут привести к обезвоживанию.

"Употребление прозрачной жидкости небольшими глотками может помочь поддерживать уровень гидратации", – сказал он.

Также нужно отдыхать и избегать жесткой пищи в течение нескольких часов. После окончания рвоты можно постепенно вводить мягкие продукты в рацион, а именно рис, бананы, тосты. Эта еда может помочь стабилизировать пищеварительную систему.

Симптомы тошноты и диареи могут облегчить безрецептурные средства. Обязательно обратиться к медикам нужно в случае, когда симптомы ухудшается, высокая температура, кровь в кале, признаки обезвоживания.

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