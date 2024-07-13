Что делать, когда съел много соли: как уменьшить ее потребление
Соль – минерал, который необходим для поддержания жизни. Организм ее употребляет для балансировки воды, проведения нервных импульсов, движения мускул и поглощения питательных веществ.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что людям следует потреблять в день не больше одной чайной ложки соли.
В то время как те, кто ест избыточное количество соли, имеет более высокий риск сердечных заболеваний и смерти. Это же касается тех, кто ест слишком мало соли.
Что делать, когда ешь слишком много соли
Эксперты подчеркнули, что в случае, когда человек съел большое количество соли во время еды, нужно выпить стакан воды, это нужно, чтобы вымыть лишнее. Кроме того, можно попытаться увеличить потребление калия с помощью картофеля, авокадо или бананов.
Нужно знать, что тело человека требует баланса натрия и калия, тогда как продукты с высоким содержанием калия могут помочь контролировать АД, притупляя влияние натрия.
Как сократить потребление соли
Тем, кто хочет сократить потребление соли, следует сосредоточиться на свежих продуктах вместо обработанных. В результате это поможет снизить потребление натрия.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как легко отказаться от потребления сахара.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.