Что делать, когда съел много соли: как уменьшить ее потребление

Соль – минерал, который необходим для поддержания жизни. Организм ее употребляет для балансировки воды, проведения нервных импульсов, движения мускул и поглощения питательных веществ.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что людям следует потреблять в день не больше одной чайной ложки соли.

В то время как те, кто ест избыточное количество соли, имеет более высокий риск сердечных заболеваний и смерти. Это же касается тех, кто ест слишком мало соли.

Что делать, когда ешь слишком много соли

Эксперты подчеркнули, что в случае, когда человек съел большое количество соли во время еды, нужно выпить стакан воды, это нужно, чтобы вымыть лишнее. Кроме того, можно попытаться увеличить потребление калия с помощью картофеля, авокадо или бананов.

Нужно знать, что тело человека требует баланса натрия и калия, тогда как продукты с высоким содержанием калия могут помочь контролировать АД, притупляя влияние натрия.

Как сократить потребление соли

Тем, кто хочет сократить потребление соли, следует сосредоточиться на свежих продуктах вместо обработанных. В результате это поможет снизить потребление натрия.

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