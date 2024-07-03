Что категорически запрещено есть при острой диарее, чтобы не усугубить симптомы

При острой диарее нужно соблюдать диету, чтобы не усугубить симптомы. Также следует знать, что некоторые продукты могут вызвать дальнейшее раздражение пищеварительной системы.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он поделился рекомендациями относительно того, что следует есть при острой диарее, а что нет.

Диета при острой диарее:

Употребляйте мягкую пищу

Следует выбирать пищу с низким содержанием жира, клетчатки и сахара. В частности, рис, вареный картофель, сухари или тосты.

Избегайте острой, жирной и кислой пищи

Такая пища раздражает желудок и усугубляет диарею.

Пейте больше воды

Не забывайте о воде, поскольку при диарее особенно нужно поддерживать водный баланс.

Выбирайте пробиотики

Они могут помочь восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике.

Не употребляйте алкоголь и кофеин

Алкоголь и кофеин могут вызвать обезвоживание и раздражать пищеварительную систему.

Когда начать есть твердую пищу

При улучшении симптомов постепенно вводите в рацион больше жестких продуктов. Начните с легкоусвояемых, а именно бананов, вареных овощей, курицы.

Какие продукты запрещены при острой диарее

Следует отказаться от молочных продуктов, поскольку они трудно усваиваются, особенно людям с непереносимостью лактозы, что может привести к ухудшению диареи.

Также пищеварительную систему и усугублять симптомы диареи может острая или жирная пища. Кроме того, сырые овощи и фрукты имеют высокое содержание клетчатки и трудно усваиваются. Поэтому лучше выбирать вареные овощи или консервированные фрукты. Следует также забыть об искусственных подсластителях, поскольку они могут иметь слабительный эффект.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как легко похудеть после 40 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.