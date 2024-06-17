Как эффективно похудеть, если вам за 40: 5 полезных пищевых привычек

Когда нам исполняется 40 лет, похудение может стать более сложной задачей. Наш организм претерпевает различные изменения, включая уменьшение мышечной массы и потенциальное снижение физической активности. По словам Eatthis, это означает, что наши потребности в калориях уменьшаются, и если мы продолжаем потреблять такое же количество калорий, по-прежнему может произойти увеличение веса.

1. Выбирайте меньшие порции обработанных продуктов

В современных условиях сложно полностью отказаться от переработанных продуктов. Лучший подход – есть меньшие порции, которые обычно содержат много сахара, жиров и калорий. Следует включать в рацион продукты из всех пищевых групп, обращая внимание на размер порций и уровень голода.

2. Пейте чай, ускоряющий метаболизм

Исследования показали, что употребление чашки кофе или чая может ускорить метаболизм. Содержащийся в этих напитках кофеин усиливает термогенез и помогает сжигать больше жира. Употребление зеленого чая матча, богатого мощным антиоксидантом катехины, может дополнительно стимулировать процессы сжигания жира.

3. Соблюдайте регулярный график питания

Вопреки ошибочному мнению, что есть очень мало – лучший способ похудеть, наш организм на самом деле нуждается в калориях и питательных веществах для оптимальной работы. Следует не лишать наш организм этой базовой потребности. Вместо этого следует придерживаться регулярного графика питания, включающего сочетание здоровых жиров, белков и углеводов каждые три-четыре часа, чтобы поддерживать уровень энергии и способствовать здоровому похудению.

4. Выбирайте правильные перекусы

Перекусы могут быть ловушкой во время похудения. Выбор питательных и сытных вариантов имеет немаловажное значение для того, чтобы избежать переедания. Рекомендуется есть грецкие орехи в качестве здорового перекуса, поскольку они содержат полезные для сердца омега-3 жиры.

5. Предпочитайте завтрак, богатый белок.

Многие распространенные продукты для завтрака содержат много сахара и не содержат клетчатки, что может препятствовать прогрессу в похудении. К примеру, эти два варианта завтрака способствуют снижению веса.

Яйца

Яйца являются отличным источником белка и могут быть приготовлены в виде яичницы, сваренных вкрутую яиц или вкусных омлетов. Добавьте овощи, чтобы получить дополнительную порцию витаминов и клетчатки.

Смузи

Попробуйте полезный смузи, используя греческий йогурт и ягоды, богатые антиоксидантами, вместо сахарных добавок. Разнообразьте свой рацион, добавив 1-3 чайные ложки семян для получения полезных жиров и горсть капусты или листовой зелени для дополнительных витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

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