Что не стоит есть на завтрак: нездоровые продукты, которые мешают вашему похудению
Чтобы настроить себя на успешное похудение, очень важно выбирать продукты для завтрака, которые снабдят ваш организм необходимой энергией. По словам Eatthis, диетологи отмечают важность начинать свой день с продуктов с высоким содержанием белка или цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и способствовать насыщению.
Избегая добавления сахара и предпочитая цельные пищевые продукты, такие как фрукты и овощи, вы можете сделать более разумный выбор завтрака. Однако не менее важно знать о вредных продуктах, которые могут препятствовать вашему прогрессу в похудении.
Традиционные продукты для завтрака, такие как блины, вафли и хлопья, могут быть приятными, но часто содержат много углеводов и не имеют достаточного количества питательных веществ. Эти продукты могут привести к скачкам уровня сахара в крови, повышенной тяги к сладкому и в итоге к увеличению веса.
Баранки, несмотря на свою популярность, также не являются идеальным продуктом для похудения. Один поджаренный баранка со сливочным сыром может содержать большое количество углеводов и не содержит клетчатки, что вскоре вызывает чувство голода и может привести к набору веса.
Хлопья, еще один распространенный вариант завтрака, часто содержат добавленный сахар и не содержат клетчатки. Их употребление может привести к скачкам уровня сахара в крови, усилению тяги к пище, большим порциям и нежелательному увеличению веса. Так же пончики, кексы и пирожные, несмотря на их размер, могут быть калорийными и содержать мало белков и клетчатки, что, в конечном счете, не обеспечит длительное чувство сытости.
Завтраки из фаст-фуда или ресторанов, включая бутерброды, также не являются лучшим выбором. Обычно они содержат много калорий, нездоровых ингредиентов, насыщенных жиров и натрия, что способствует увеличению веса и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Десерты с асаи, которые позиционируются как здоровый выбор, обманчивы и могут содержать много сахара, что может привести к увеличению веса и скачкам инсулина. Вы можете съесть чашку с асаи, дополнив ее только одним фруктом с ореховым маслом или орехами. Это лучшая альтернатива граноле, сухофруктам, Нутелле или шоколадной стружке.
Злоупотребление блинами, вафлями или печеньем может доставить временное удовольствие, но эти продукты часто содержат рафинированную муку и сладкие начинки. Они не содержат питательных веществ и могут вызвать быстрый скачок уровня сахара в крови, оставляя вас голодными вскоре после потребления. Печенье, в частности, предлагает пустые калории и жиры, не обеспечивая необходимую клетчатку, белок и питательные вещества, чтобы вы чувствовали себя сытыми на протяжении всего утра.
Фруктовый сок, хотя и кажется полезным, содержит много сахара и не содержит клетчатки, которая есть в целых фруктах. Это может привести к быстрым скачкам уровня сахара в крови и увеличению потребления калорий. Выбор в пользу целых фруктов или приготовление свежевыжатого сока в домашних условиях является лучшей магазинной альтернативой.
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