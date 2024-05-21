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Что нужно есть до тренировки и после: полезные продукты

Елена Кравченко
Новости медицины
2 минуты
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Что есть до и после тренировки

Соблюдение здоровой диеты имеет важное значение для хорошего самочувствия, особенно когда речь идет о физических упражнениях. Чтобы максимально улучшить результаты тренировок, очень важно обращать внимание на то, что и когда вы едите.

Вот несколько рекомендаций от News Bytes по лучшим продуктам, которые следует употреблять до и после тренировок.

Перед тренировкой

Вот несколько общих советов, о которых следует помнить:

1. Пейте достаточно воды

2. Повышайте уровень энергии, употребляя перед тренировкой продукты, богатые белками и углеводами.

3. Желательно соблюдать временной промежуток в 2-3 часа между приемом пищи и тренировкой.

Вот несколько лучших вариантов еды перед тренировкой, на которые следует обратить внимание:

  • Бананы: этот фрукт содержит много легкоусвояемых углеводов и является хорошим источником калия, необходимого для работы мышц.
  • Коричневый рис: коричневый рис с высоким содержанием сложных углеводов обеспечивает постоянный источник энергии для интенсивных тренировок.
  • Жареные овощи: смесь жареных овощей предлагает сочетание клетчатки, витаминов и минералов.
  • Вареные яйца: вареные яйца богаты белоком, помогают в восстановлении мышц и снабжают их незаменимыми аминокислотами.
  • Бутерброд с цельнозерновым хлебом: снабдите себя углеводами с помощью бутерброда из цельнозернового хлеба, который придаст много энергии.
  • Яблоки: богаты антиоксидантами и клетчаткой, яблоки являются освежающим и питательным перекусом перед тренировкой.
  • Простой йогурт: йогурт отличный источник белка и кальция способствует восстановлению мышц и укрепляет кости.
  • Овсянка: сложный углевод обеспечивает постепенное высвобождение энергии и сохраняет чувство сытости.
  • Сухофрукты: горсть орехов и сухофруктов обеспечивает быстрый источник энергии благодаря высокому содержанию углеводов и полезных жиров.

После тренировки

После завершения тренировки правильное питание становится решающим для восстановления и наращивания мышц. Обратите внимание на следующие советы:

Своевременное питание

Сразу после тренировки необходимо подпитать организм, чтобы восполнить гликоген, восстановить мышечные ткани и ускорить метаболизм. Старайтесь употреблять углеводы и белки в течение 30 минут после тренировки.

Вот несколько отличных вариантов питания после тренировки:

  • Овсянка с молоком и фруктами: эта комбинация обеспечивает сочетание углеводов, белков и витаминов, способствуя восстановлению и утоляя голод.
  • Протеиновый коктейль: он снабжает организм незаменимыми аминокислотами, необходимыми для восстановления и роста мышц.
  • Цельнозерновые лепешки с хумусом: выбирайте этот вкусный и питательный вариант, сочетающий в себе углеводы, клетчатку и белки.
  • Греческий йогурт: греческий йогурт с высоким содержанием белков и низким содержанием жиров способствует восстановлению мышц.
  • Овощной салат: добавьте в салат разные овощи, поскольку они способствуют восстановлению водного баланса после тренировки и снабжают организм необходимыми витаминами и минералами.
  • Курица-гриль: нежирный источник белка, куриное мясо на гриле способствует восстановлению и росту мышц.
  • Шоколадное молоко: богатое углеводами и белками, шоколадное молоко - это вкусный способ пополнить запасы энергии и способствовать восстановлению мышц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что можно поесть после активной тренировки.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская