Что нужно есть до тренировки и после: полезные продукты
Соблюдение здоровой диеты имеет важное значение для хорошего самочувствия, особенно когда речь идет о физических упражнениях. Чтобы максимально улучшить результаты тренировок, очень важно обращать внимание на то, что и когда вы едите.
Вот несколько рекомендаций от News Bytes по лучшим продуктам, которые следует употреблять до и после тренировок.
Перед тренировкой
Вот несколько общих советов, о которых следует помнить:
1. Пейте достаточно воды
2. Повышайте уровень энергии, употребляя перед тренировкой продукты, богатые белками и углеводами.
3. Желательно соблюдать временной промежуток в 2-3 часа между приемом пищи и тренировкой.
Вот несколько лучших вариантов еды перед тренировкой, на которые следует обратить внимание:
- Бананы: этот фрукт содержит много легкоусвояемых углеводов и является хорошим источником калия, необходимого для работы мышц.
- Коричневый рис: коричневый рис с высоким содержанием сложных углеводов обеспечивает постоянный источник энергии для интенсивных тренировок.
- Жареные овощи: смесь жареных овощей предлагает сочетание клетчатки, витаминов и минералов.
- Вареные яйца: вареные яйца богаты белоком, помогают в восстановлении мышц и снабжают их незаменимыми аминокислотами.
- Бутерброд с цельнозерновым хлебом: снабдите себя углеводами с помощью бутерброда из цельнозернового хлеба, который придаст много энергии.
- Яблоки: богаты антиоксидантами и клетчаткой, яблоки являются освежающим и питательным перекусом перед тренировкой.
- Простой йогурт: йогурт отличный источник белка и кальция способствует восстановлению мышц и укрепляет кости.
- Овсянка: сложный углевод обеспечивает постепенное высвобождение энергии и сохраняет чувство сытости.
- Сухофрукты: горсть орехов и сухофруктов обеспечивает быстрый источник энергии благодаря высокому содержанию углеводов и полезных жиров.
После тренировки
После завершения тренировки правильное питание становится решающим для восстановления и наращивания мышц. Обратите внимание на следующие советы:
Своевременное питание
Сразу после тренировки необходимо подпитать организм, чтобы восполнить гликоген, восстановить мышечные ткани и ускорить метаболизм. Старайтесь употреблять углеводы и белки в течение 30 минут после тренировки.
Вот несколько отличных вариантов питания после тренировки:
- Овсянка с молоком и фруктами: эта комбинация обеспечивает сочетание углеводов, белков и витаминов, способствуя восстановлению и утоляя голод.
- Протеиновый коктейль: он снабжает организм незаменимыми аминокислотами, необходимыми для восстановления и роста мышц.
- Цельнозерновые лепешки с хумусом: выбирайте этот вкусный и питательный вариант, сочетающий в себе углеводы, клетчатку и белки.
- Греческий йогурт: греческий йогурт с высоким содержанием белков и низким содержанием жиров способствует восстановлению мышц.
- Овощной салат: добавьте в салат разные овощи, поскольку они способствуют восстановлению водного баланса после тренировки и снабжают организм необходимыми витаминами и минералами.
- Курица-гриль: нежирный источник белка, куриное мясо на гриле способствует восстановлению и росту мышц.
- Шоколадное молоко: богатое углеводами и белками, шоколадное молоко - это вкусный способ пополнить запасы энергии и способствовать восстановлению мышц.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что можно поесть после активной тренировки.
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