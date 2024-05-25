Что особенного в авокадо: как продукт улучшает здоровье
Авокадо не зря считается суперпродуктом, поскольку содержит полезные жиры, антиоксиданты и другие питательные вещества. В частности, продукт содержит почти 30% суточной нормы калия и почти 20% магния.
Об этом сообщили в health. Авокадо следует добавить в свой рацион из-за его невероятной пользы, а именно:
Укрепление сердца
Авокадо помогает снизить общий уровень холестерина. Более того, оно содержит калий, что в результате положительно влияет на артериальное давление.
Профилактика диабета
Авокадо помогает предотвратить резкий скачок инсулина и глюкозы в крови после еды. Кроме того, этот продукт может уменьшить висцеральный жир, связанный с более высоким риском диабета второго типа.
Содержание питательных веществ
Авокадо помогает организму человека лучше усваивать антиоксиданты из других продуктов. Сочетание авокадо с другими продуктами повышает уровень витамина А и других полезных веществ, а именно клетчатки, магния, калия и т.д.
Улучшение пищеварения
Авокадо оказывает положительное влияние на микробиом кишечника, что является ключевым для укрепления иммунной функции и предотвращения хронических заболеваний.
Улучшение функций мозга
Авокадо содержит фитохимическое вещество, лютеин, способствует улучшению функций мозга. В частности, это положительно влияет на память, особенно у пожилых людей.
Защита глаз
Антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, содержащиеся в авокадо, способствуют увеличению количества макулярного пигмента в глазах, что важно для сохранения остроты зрения.
Противораковые свойства
Некоторые исследования свидетельствуют о том, что экстракты мякоти авокадо могут обладать противораковыми свойствами, останавливая рост и даже убивая раковые клетки.
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