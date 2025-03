Что следует знать о потере веса: эффективная борьба с жиром

Если вы хотите подтянуть тело, сначала определите цель: уменьшить массу тела или избавиться от жира. Стоит учитывать, что это не всегда одно и то же, ведь хотя мышцы весят больше жира, однако они делают тело стройнее.

Так, для похудения необходимо сосредотачиваться на дефиците калорий, а для уменьшения жира - на силовых тренировках и белковом рационе. Что стоит знать о весе и как достичь желаемого результата, рассказали в Eat This, Not That.

Потеря веса или потеря жира?

Похудение включает потерю не только жира, но и воды и мышц, а потому уменьшение веса не всегда означает улучшение здоровья. Главное - сосредоточиться на потере именно жира, поскольку его избыток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Чтобы похудение было здоровым, стоит поддерживать мышечную массу, ведь она сжигает больше калорий в состоянии покоя. Правильное питание и физическая активность помогут снизить уровень жира без вреда для организма.

Кроме того, висцеральный жир накапливается вокруг внутренних органов и опаснее подкожного, поскольку он повышает риск сердечных болезней и диабета. Оценить его уровень без медицинского обследования невозможно, а потому следует ориентируйтесь не только на вес, но и на состав тела.

Учтите, что для здорового похудения важно поддерживать мышечную массу, поскольку мышцы расходуют больше энергии даже в состоянии покоя. Это достигается сочетанием силовых тренировок, дефицита калорий и достаточного количества белка.

Как приблизить похудение?

Чтобы похудеть, сократите калории, убрав из рациона обработанные продукты и сахар. Добавьте больше источников белка, овощи, фрукты, цельное зерно и полезные жиры. Также, выполняйте больше движения, фокусируясь не только на кардио, но и на силовых тренировках, которые сохраняют мышцы. Кроме того, избегайте резких ограничений в питании и стремитесь к стабильной потере 0,5-1 кг в неделю. Это поможет не только избавиться от лишнего жира, но и сделать результаты долговременными.

