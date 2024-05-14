Что стоит знать о прыжках на скакалке: преимущества и польза для здоровья

Прыжки на скакалке – это фантастическое домашнее упражнение, которое приносит множество преимуществ. Это удобный, доступный и приятный вариант тренировки, для которого нужна только скакалка, немного места и 30-45 минут вашего времени.

News Bytes рассказал о преимуществах включения этого в ваш распорядок дня.

Калории

Если вы ищете простой способ сжечь калории, обратите внимание на прыжки. Исследования показывают, что всего 10-15 минут высокоинтенсивных скачков на скакалке могут быть эквивалентны 8-минутной пробежке на полтора километра. Фактически, эта активность может помочь вам сжечь до 1300 калорий в час, в среднем 0,1 калории на один скачок.

Координация

Прыжки на скакалке не только сжигают калории, но и улучшают координацию между телом и мозгом. Даже если вы не сосредотачиваете сознательно на движении ног, ваш мозг инстинктивно осознает это. Постоянная практика делает вас более легкими на ногах и особенно полезна для таких видов спорта, как бокс, требующих точной координации между телом и мозгом.

Выносливость

Включение скачков в свой распорядок дня повышает выносливость и равновесие. Это улучшает координацию и силу. Кроме того, он очень эффективен для улучшения выносливости, особенно молодых спортсменов.

Мышцы

Прыжки задействуют несколько групп мышц, что делает их отличным дополнением к вашему тренировочному режиму. Он не только помогает построить сухие мышцы, но и целенаправленно тренирует бицепсы, трицепсы, плечи, икры, бедра и ягодицы. Интенсивность занятий со скакалкой определяет преимущества, которые вы получите, а добавление отягощенных скакалок может еще больше повысить эффективность упражнения.

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