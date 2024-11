Что стоит знать о сыроедении: факты о рационе и возможные риски

Сыроедение возникло в конце 1800-х годов, когда врач Максимилиан Берчер-Беннер заметил, что сырые яблоки помогли ему вылечить желтуху. С тех пор диета эволюционировала, включая в себя различные продукты в зависимости от эпохи.

И хотя она популярна и многими воспринимается, как эффективный метод похудения, вопрос ее долгосрочной пользы для здоровья остается открытым. Поэтому, о чем стоит знать перед тем, как практиковать сыроедение, рассказали в Eat This, Not That.

Определение сыроедения

Сыроедение предусматривает употребление продуктов, которые не подвергались тепловой обработке свыше 46°C, а также обработке химикатами или генетическим модификациям. Основу рациона составляют сырые овощи, фрукты, орехи, семена и некоторые необработанные продукты. Важно избегать пищи, которая была облучена или содержит остатки пестицидов.

Продукты, которые можно есть

Эта диета обычно побуждает к веганству, но также позволяет непастеризованные молочные продукты и сырое мясо. Такой подход требует тщательного подбора продуктов для безопасного питания. Основу рациона составляют свежие фрукты, овощи, ростки, семена, орехи, сырые зерна, масла холодного отжима, травяной чай и свежие соки.

Запрещенные продукты

Для сыроедения следует избегать выпечки, вареных овощей и фруктов, обработанного мяса, жареных орехов, пастеризованных продуктов, кофе, чая, алкоголя и любой обработанной пищи. Основная идея этой диеты - избегать тепловой обработки, чтобы сохранить максимум витаминов и пищевой ценности. Однако такая диета может снизить общую калорийность рациона, а потому важно тщательно планировать меню.

Преимущества рациона

Сыроедение сохраняет больше витаминов, например С и группы В, но ферменты в пище разрушаются как от термической обработки, так и в желудке. Оно способствует потреблению продуктов с высоким содержанием клетчатки, что надолго утоляет голод, и исключению сахара и обработанных углеводов, что снижает калорийность рациона. Исследования показывают, что такая диета уменьшает вес и жировые отложения. Например, жир у сыроедов составлял 13,9% у мужчин и 24,1% у женщин, тогда как в обычной группе - 20,8% и 33,5% соответственно.

Риски

Нездоровая потеря веса. Хотя сыроедение может привести к потере веса, однако такой рацион часто вызывает дефицит веса и нарушения здоровья, в частности у женщин. Поэтому, такой выбор не всегда оправдывает потенциальные риски для организма.

Высокий риск заболеть. Сыроедение затрудняет получение всех необходимых питательных веществ, особенно без мяса и молочных продуктов. Кроме того, термическая обработка пищи уничтожает вредные бактерии и делает ее более легкой для пищеварения, о чем нельзя сказать в случае с сыроедением.

Высокая стоимость продуктов. Диета может быть дорогой и недоступной из-за высокой стоимости свежих продуктов и специальной кухонной техники (блендера или дегидратора). Таким образом, преимущества витаминов в сырой пище не всегда оправдывают затраты.

Недостаток необходимых питательных веществ. Употребление сырой пищи может привести к дефициту важных питательных веществ, что вызывает проблемы со здоровьем, такие как анемия, потеря веса и мышц. Кроме того, для надлежащего функционирования организма важно получать все необходимые аминокислоты, что сложно обеспечить при такой диете из-за ее ограниченного выбора продуктов.

Альтернативы сыроедению

Вместо сыроедения, переход на веганство может быть лучшим выбором, поскольку такой рацион безопаснее и более сбалансирован. Кроме того, веганская диета включает больше источников белка, например вареные бобовые, что позволяет готовить пищу, снижая риск инфекций. Вместе с тем сыроедение часто имеет ограниченный выбор продуктов и несет больше рисков для здоровья. Поэтому, если вы ищете здоровый подход, веганство выглядит более практично.

