Что такое запор и как облегчить симптомы без лекарств
Запор часто встречается у ряда людей. Эта проблема пищеварения характеризуется нечастым стулом или трудностью его прохождения.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что запор также может вызвать боль или дискомфорт в животе.
Как облегчить запор естественным путем:
Потребляйте больше клетчатки
Введение в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые, способствует регулярному стулу кишечника.
Пейте больше воды
Питье достаточного количества воды и другой жидкости помогает облегчить процесс. Врач рекомендует пить не менее восьми стаканов воды в день.
Регулярно занимайтесь спортом
Спорт стимулирует работу кишечника и улучшает пищеварение. Выделяйте минимум 30 минут на умеренные физические нагрузки большинство дней в неделю.
Не задерживайте желание пойти в туалет
Необходимо не задерживать желания пойти в туалет. Более того, важно не спешить в туалете.
Принимайте натуральные слабительные
Некоторые продукты, такие как чернослив, инжир и теплые жидкости могут помочь стимулировать кишечник и облегчить процесс дефекации.
Помассируйте живот
Легкий массаж живота может помочь провоцировать дефекацию и снять запор. Вы можете начать с нижней правой части живота и использовать круговые руки, массируя определенную область.
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