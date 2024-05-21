Что такое запор и как облегчить симптомы без лекарств

Запор часто встречается у ряда людей. Эта проблема пищеварения характеризуется нечастым стулом или трудностью его прохождения.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что запор также может вызвать боль или дискомфорт в животе.

Как облегчить запор естественным путем:

Потребляйте больше клетчатки

Введение в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые, способствует регулярному стулу кишечника.

Пейте больше воды

Питье достаточного количества воды и другой жидкости помогает облегчить процесс. Врач рекомендует пить не менее восьми стаканов воды в день.

Регулярно занимайтесь спортом

Спорт стимулирует работу кишечника и улучшает пищеварение. Выделяйте минимум 30 минут на умеренные физические нагрузки большинство дней в неделю.

Не задерживайте желание пойти в туалет

Необходимо не задерживать желания пойти в туалет. Более того, важно не спешить в туалете.

Принимайте натуральные слабительные

Некоторые продукты, такие как чернослив, инжир и теплые жидкости могут помочь стимулировать кишечник и облегчить процесс дефекации.

Помассируйте живот

Легкий массаж живота может помочь провоцировать дефекацию и снять запор. Вы можете начать с нижней правой части живота и использовать круговые руки, массируя определенную область.

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