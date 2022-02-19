Киев выбился в лидеры по приросту новых случаев COVID-19: ситуация в регионах

В субботу, 19 февраля, в Украине лидером по приросту больных коронавирусом стал Киев. За прошедшие сутки там подтвердили 4391 новый случай COVID-19.

За день в украинской столице умерло 12 пациентов с коронавирусом, а выздоровело 2020 человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные насчет заболеваемости, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Немало новых инфицированных также в Одесской (2657), Днепропетровской (2523), Харьковской (2096) и Донецкой (1564) областях.

В то же время, меньше всего новых случаев коронавируса подтверждено в Черновицкой (338), Кировоградской (418) и Закарпатской (419) областях.

Видео дня

Отметим, что лидерами по суточной смертности от COVID-19 в Украине стали Днепропетровщина и Полтавщина (по 21 летальному случаю), Хмельнитчина (20), Донетчина (16), Запорожье и Черниговщина (по 15).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 4391;

Винницкая область – 596;

Волынская область – 949;

Днепропетровская область – 2523;

Донецкая область – 1564;

Житомирская область – 1373;

Закарпатская область – 419;

Запорожская область – 1295;

Ивано-Франковская область – 469;

Киевская область – 1257;

Кировоградская область – 418;

Луганская область – 682;

Львовская область – 911;

Николаевская область – 1349;

Одесская область – 2657;

Полтавская область – 1346;

Ривненская область – 734;

Сумская область – 967;

Тернопольская область – 560;

Харьковская область – 2096;

Херсонская область – 987;

Хмельницкая область – 898;

Черкасская область – 1280;

Черновицкая область – 338;

Черниговская область – 1066

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине за сутки выявили 31 125 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди больных много детей, а более 3 тыс. пациентов попали в больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом. В Минздраве рассказали, в каких регионах ситуация самая плохая.