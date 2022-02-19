Киев выбился в лидеры по приросту новых случаев COVID-19: ситуация в регионах
В субботу, 19 февраля, в Украине лидером по приросту больных коронавирусом стал Киев. За прошедшие сутки там подтвердили 4391 новый случай COVID-19.
За день в украинской столице умерло 12 пациентов с коронавирусом, а выздоровело 2020 человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные насчет заболеваемости, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Немало новых инфицированных также в Одесской (2657), Днепропетровской (2523), Харьковской (2096) и Донецкой (1564) областях.
В то же время, меньше всего новых случаев коронавируса подтверждено в Черновицкой (338), Кировоградской (418) и Закарпатской (419) областях.
Отметим, что лидерами по суточной смертности от COVID-19 в Украине стали Днепропетровщина и Полтавщина (по 21 летальному случаю), Хмельнитчина (20), Донетчина (16), Запорожье и Черниговщина (по 15).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 4391;
Винницкая область – 596;
Волынская область – 949;
Днепропетровская область – 2523;
Донецкая область – 1564;
Житомирская область – 1373;
Закарпатская область – 419;
Запорожская область – 1295;
Ивано-Франковская область – 469;
Киевская область – 1257;
Кировоградская область – 418;
Луганская область – 682;
Львовская область – 911;
Николаевская область – 1349;
Одесская область – 2657;
Полтавская область – 1346;
Ривненская область – 734;
Сумская область – 967;
Тернопольская область – 560;
Харьковская область – 2096;
Херсонская область – 987;
Хмельницкая область – 898;
Черкасская область – 1280;
Черновицкая область – 338;
Черниговская область – 1066
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним: в Украине за сутки выявили 31 125 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди больных много детей, а более 3 тыс. пациентов попали в больницы.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом. В Минздраве рассказали, в каких регионах ситуация самая плохая.
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