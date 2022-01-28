Количество случаев COVID-19 в мире достигло 367 млн: в каких странах самая сложная ситуация с коронавирусом. Хроника на 28 января
По состоянию на 28 января общее количество случаев коронавируса в мире за все время пандемии достигло 367 миллионов. За предыдущие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у более чем 3,7 миллиона жителей планеты.
Согласно данным портала Worldometers, лидером по количеству инфицирований за день остаются США – там заболело почти полмиллиона человек – 497 тысяч. Также самые высокие показатели заболеваемости на европейском континенте остаются во Франции – 392 тысячи инфицирований за сутки. Далее идет Индия – 251 тысяча заражений и Бразилия – 228 тысяч заболевших за сутки.
В то же время рекордный показатель заболеваемости COVID-19 за все время пандемии подтвердили и в Украине. За 27 января заболело свыше 32 тыс. человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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