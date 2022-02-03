Коронавирус не сбавляет темпов распространения: за сутки свыше 3 млн заражений. Хроника на 3 февраля

Марина Лисничук
Коронавирус
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Коронавирус не сбавляет темпов распространения: за сутки свыше 3 млн заражений. Хроника на 3 февраля

Коронавирус с новой силой ударил по странам Европы, особенно Франции, ставшей лидером по суточному приросту заражений – 315,4 тыс. В целом за сутки в мире подтвердили свыше 3 млн инфицирований, а общее количество случаев достигло 385,2 млн.

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что на планете доминирует заразный COVID-штамм Омикрон, который больные часто принимают за простуду. Специалисты считают, что не все государства прошли пик заражений этим вариантом, и предупредили о рисках.

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За сутки в мире обнаружили более 3 млн случаев COVID-19
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 4 130 277 случаев заражения обнаружили в Украине. Из них 100 599 человек умерли, а 3 641 474 выздоровели от недуга. Примерно 388,2 тыс. украинцев до сих пор болеют.

  • В Италии ослабили карантинные ограничения. В частности, ввели новые правила въезда для путешественников и безлимитные COVID-сертификаты.

  • А Еврокомиссия планирует продолжить применение цифровых сертификатов о вакцинации или green pass хотя бы до лета 2023 года. Считается, что это упростит путешествия между странами ЕС.

Информация о COVID-19 в Украине
Главное на 3 февраля:

  • Девять областей Украины вскоре могут пополнить "красную" зону, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Как передает "Укринформ", решение о переходе регионов в худший уровень эпидопасности будет принимать комиссия по ТЭБ и ЧС.

  • В пятерку лидеров по приросту заражений за прошедшие сутки, кроме Франции, вошли США – 302,2 тыс., Германия – 223,3 тыс., Бразилия – 188,5 тыс. и Индия – 164,5 тыс. По данным Worldometers, больше всего смертей от последствий инфицирования подтвердили в Штатах – 2990.

  • В общем за последние сутки COVID-19 унес жизни 11 921 человека. Всего на планете зарегистрировано 5,718 млн летальных случаев. Тогда как количество выздоровлений от этого недуга превысило 305,3 млн (+2,4 млн).

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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