Коронавирус не сбавляет темпов распространения: за сутки свыше 3 млн заражений. Хроника на 3 февраля

Коронавирус с новой силой ударил по странам Европы, особенно Франции, ставшей лидером по суточному приросту заражений – 315,4 тыс. В целом за сутки в мире подтвердили свыше 3 млн инфицирований, а общее количество случаев достигло 385,2 млн.

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что на планете доминирует заразный COVID-штамм Омикрон, который больные часто принимают за простуду. Специалисты считают, что не все государства прошли пик заражений этим вариантом, и предупредили о рисках.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 130 277 случаев заражения обнаружили в Украине. Из них 100 599 человек умерли , а 3 641 474 выздоровели от недуга. Примерно 388,2 тыс. украинцев до сих пор болеют.

В Италии ослабили карантинные ограничения. В частности, ввели новые правила въезда для путешественников и безлимитные COVID-сертификаты .

А Еврокомиссия планирует продолжить применение цифровых сертификатов о вакцинации или green pass хотя бы до лета 2023 года. Считается, что это упростит путешествия между странами ЕС.

Девять областей Украины вскоре могут пополнить "красную" зону, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Как передает "Укринформ", решение о переходе регионов в худший уровень эпидопасности будет принимать комиссия по ТЭБ и ЧС.

В пятерку лидеров по приросту заражений за прошедшие сутки , кроме Франции, вошли США – 302,2 тыс., Германия – 223,3 тыс., Бразилия – 188,5 тыс. и Индия – 164,5 тыс. По данным Worldometers, больше всего смертей от последствий инфицирования подтвердили в Штатах – 2990 .

В общем за последние сутки COVID-19 унес жизни 11 921 человека. Всего на планете зарегистрировано 5,718 млн летальных случаев. Тогда как количество выздоровлений от этого недуга превысило 305,3 млн (+2,4 млн).