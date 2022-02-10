Коронавирус в мире прибавил ходу: заразились еще свыше 2,4 млн людей. Хроника на 10 февраля

За прошедшие сутки в мире зафиксировали более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом и почти столько же выздоровлений (+2,38 млн). Больше всего больных прибавилось в Германии, а для 11 464 человек COVID-19 стал смертельным.

На утро 10 февраля количество всех инфицирований на планете превышает 403,5 млн. Стремительный рост заболеваемости связывают со штаммом Омикрон. Несмотря на это, во многих странах постепенно отменяют карантинные ограничения для своих граждан и путешественников.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 380 047 случаев заражения обнаружили за время пандемии в Украине. Из них 101 877 обернулись смертью больных, 3 713 348 человек вылечились и еще свыше 564,8 тыс. борются с недугом.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин дал объяснение о том, может ли использование различных вакцин против COVID-19 обеспечить "суперимунитет" к этому вирусу.

Ученые из Шанхая разработали новый тест, не уступающий по точности исследованию методом ПЦР. При этом результат он показывает уже в течение 4 мин.

Канадская провинция Альберта может отменить обязательный масочный режим. Местные чиновники заявили, что если сохранится нынешняя тенденция снижения госпитализаций пациентов с COVID-19, уже с 1 марта на территории провинции также будут отменены ограничения на количество участников массовых мероприятий и требование относительно удаленной работы.

Люди, переболевшие COVID-19 , получают повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний . Это установили в ходе исследования ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

В пяти странах мира за сутки 9 февраля диагностировали по более чем сто тысяч новых случаев коронавируса . В частности в Германии (+238,4 тыс.) , США (+227,5), Бразилии (+183,5 тыс.), России (+183,1 тыс.) и Турции (+108,6 тыс.).

Программа єПідтримка в очередной раз изменилась в Украине. Теперь все, кто сделал бустерную прививку против COVID-19, могут рассчитывать на дополнительные 500 грн (кроме "тысячи за вакцинацию"). Некоторым украинцам разрешили тратить эти деньги на оплату коммуналки и покупку лекарства, даже если не исполнилось 60 лет.