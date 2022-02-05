В Украине 42,5 тыс. новых случаев коронавируса, тысячи людей попали в больницы

В Украине за минувшие сутки было выявлено 42 533 новых случая коронавируса. Среди заболевших 4268 – это дети, заразилось также 920 медработников. Умерло за день 185 пациентов с подтвержденным COVID-19, а выздоровело 9628 человек.

За сутки с коронавирусом в больницы попало 3918 украинцев, а протестировали в пятницу, 4 февраля, на наличие вируса в организме 164 456 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего по состоянию на утро субботы, 5 февраля, в Украине коронавирусом заболело уже 4 256 208 человек. При этом 101 168 пациентов умерло, а 3 669 979 человек смогли победить болезнь.

Вакцинация от коронавируса

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В Украине за сутки сделали 76 350 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую – 29 708, дополнительную – 617, а бустерную – 23 673.

Всего в стране с начала вакцинальной кампании сделали уже 30 665 677 уколов. Иммунизированы одной дозой 15 442 557 человек, двумя – 14 758 350, бустерной – 444 730, а дополнительной – 20 040 украинцев.

В мире количество заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 391 млн. За сутки было выявлено почти 3 миллиона новых случаев инфицирования.

Больше всего новых зараженных в США (+281 469), Франции (+241 049) и Германии (+235 511). А лидерами по смертности стали США (2619 ), Бразилия (1068) и Индия (1056).

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 4 февраля, в Украине был зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки – 43,7 тыс. человек.