Мир пересек отметку в 391 млн заражений коронавирусом. Хроника на 5 февраля

В мире за сутки прибавилось 2 937 205 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в США (+281 469), Франции (+241 049) и Германии (+235 511). Лидерами по смертности стали такие страны: США (2619 ), Бразилия (1068) и Индия (1056), всего за день скончалось 11 527 пациентов.

В общей сложности по состоянию на субботу, 5 февраля, с начала пандемии COVID-19 заболело уже 391,5 млн человек, из них 5,7 млн пациентов умерло, а 310,3 млн смогли победить болезнь.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 213 675 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 100 983 пациента умерло , а 3 660 351 человек выздоровел .

В Минздраве прогнозируют, что в феврале в Украине суточная заболеваемость может превысить 59 тысяч случаев. При этом отмечается, что штамм Омикрон сейчас активно бьет по детям, а нагрузка на больницы продолжает расти.

Австрия стала первой страной в Европе, которая ввела обязательную вакцинацию против COVID-19 для взрослых. Стало известно, когда людей там начнут штрафовать за отсутствие справки об иммунизации.

Главное за 5 февраля:

В Литве отменили использование COVID-сертификатов внутри страны с 5 февраля. Однако их можно будет снова использовать, если возникнет такая потребность. Остальные ограничения при этом остаются – социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты и самоизоляция после контакта с больным коронавирусом.

В Китае зафиксировали еще 45 новых случаев коронавируса , связанных с Олимпиадой . 26 человек получили позитивные тесты, прибыв в аэропорт Пекина. Среди них 20 спортсменов и представителей команд.

В Испании вскоре ослабят карантинные ограничения, будет отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе. Решение примут уже на следующе неделе.