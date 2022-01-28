Ляшко рассказал, каким областям грозит переход в 'красную' зону карантина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что области, которые демонстрируют невысокие темпы вакцинации от COVID-19, с большей вероятностью могут попасть в "красную" зону карантина. По его словам, сейчас ужесточение карантинных мер грозит Закарпатской, Волынской, Черновицкой, Львовской, Винницкой и Сумской областям.

Глава Минздрава подчеркнул, что система адаптивного карантина также позволяет некоторым регионам проходить всплеск заболеваемости без ограничений красного уровня эпидбезопасности. Об этом глава Минздрава рассказал во время выступления в парламенте, трансляцию которого вел телеканал "Рада" в YouTube.

Ляшко отметил, что сейчас, когда Украина уже вошла в новую волну COVID-19, система адаптивного карантина начала реагировать на рост заболеваемости. Также он подчеркнул, что не случайно Ивано-Франковская и Ривненская области первыми попали в "красную" зону, так как там уровень вакцинации относительно низкий - 36% и 42% соответственно.

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В то же время глава Минздрава подчеркнул, что регионы-лидеры по вакцинации находятся в "желтой" зоне карантина и показывают одни из самых низких уровней госпитализаций и занятости ковидных коек с кислородом

"Регионы-аутсайдеры по вакцинации активно двигаются в сторону красного уровня эпидбезопасности. Самый высокий риск быстрого перехода к красному уровню эпиднебезопасности сейчас в Закарпатской, Волынской, Черновицкой, Львовской, Винницкой и Сумской областях. Поэтому есть просьба. Давайте не ждать, когда это все кончится. А давайте делать прививки", – призвал министр.

Также Ляшко акцентировал внимание на том, что мРНК-вакцины (Pfizer и Moderna) показывают эффективность против госпитализации при заражении Омикроном на уровне 90%.

Напомним, Ляшко заявил, что в ближайшие недели Украина может выйти на пиковые значения заболеваемости COVID-19. Прогнозируется, что ежедневный прирост новых заболевших может достигать 60 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 27 января в Украине подтвердили 34,4 тыс. новых случаев COVID-19. Это стало новым рекордом за все время пандемии. Намного меньше людей выздоровели – 6142. В то же время коронавирус унес жизни еще 144 украинцев.