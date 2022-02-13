Мир пересек отметку в 410 млн заражений коронавирусом. Хроника на 13 февраля

В мире за день стало больше на 1 883 164 пациента с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в России (+203 766), Германии (+151 871) и Бразилии (+134 228). Лидерами по суточной смертности стали такие страны: Бразилия (892), США (873) и Россия (729), всего за день скончалось 8291 пациент.

Всего же по состоянию на воскресенье, 13 февраля, с начала пандемии COVID-19 заболело уже 410,7 млн человек, из них 5,8 млн пациентов умерло, а 330,9 млн смогли победить болезнь.

Добавим, что вакцинированных людей (двумя дозами) на планете уже больше половины – 53,8%.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

4 501 182 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 102 668 пациентов умерло , а 3 770 769 человек выздоровело .

Врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на спад. Он также сказал, что официальные показатели заболеваемости куда меньше реальных.

В Украине уже пять регионов в "красной" зоне карантина и лишь один – в "желтой". Где недавно усилили ограничения и какие меры действуют, читайте по ссылке.

Главное за 13 февраля:

В Канаде, несмотря на запреты, продолжаются протесты против обязательной вакцинации и карантинных ограничений . Люди митингуют на морозе уже неделю подряд, блокируя местами движение транспорта и торговлю.

В Великобритании отменили тестирование для полностью вакцинированных туристов. Если же у человека всего одна доза вакцины, ему придется сдавать ПЦР-тест до и после прилета. В случае положительного результата предусмотрен карантин.

За сутки на Олимпиаду в Пекине (Китай) прибыло 136 человек, из которых 81 – это спортсмены, а 55 – официальные лица. Трое люди сдали позитивные тесты на коронавирус .

Данные исследований говорят о том, что более тяжелое течение коронавируса у некоторых людей может быть вызвано аутоимунными антителами. Такие клетки назвали антителами-"мошенниками", так как они действуют против человеческого организма.