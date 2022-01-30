'Скрытый' подтип Омикрона и разработка универсальной COVID-вакцины в США. Хроника на 30 января

В мире за сутки было выявлено 2 653 676 новых случаев коронавируса, больше всего инфицированных во Франции (+332 398), Индии (+234 281) и Бразилии (+207 316). Лидерами по смертности за день стали такие страны: США (1127), Индия (892) и Бразилия (695), всего скончались 7671 пациент.

Всего же с начала пандемии COVID-19 заразилось уже 373,1 млн человек, из них 5,6 млн пациентов умерло, а 294,7 млн смогли победить болезнь.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 017 961 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 100 031 пациент умерли, а 3 615 257 человек выздоровели.

Самые больше шансы попасть в больницу с COVID-19 у невакцинированных. Бустерная и дополнительная дозы, в свою очередь, повышают защиту от госпитализации с коронавирусом.

Ученые из США выяснили, что вакцинация от коронавируса не имеет негативного влияния на шансы на успешную беременность. Более того, прививка способствует здоровому течению беременности и защищает женщину и ее будущего малыша от болезни.

Главное за 30 января:

В столице Канады Оттаве тысячи людей вышли на акцию против обязательной вакцинации от коронавируса . Протесты начались с митингов дальнобойщиков, выступивших против необходимости прививок для поездок за границу. Премьера страны с семьей вывезли из их дома в Оттаве.

В США работают над созданием пан-коронавирусной вакцины, которая будет одинаково эффективной против всех его мутаций. Ученые хотят разработать общую вакцину с использованием тех частей генетического кода вируса, которые есть во всех его существующих и, вероятно, последующих мутациях.

Медики определили нетипичные симптомы Омикрона : головокружение, звон в ушах, снижение слуха и напряжение в глазах. Они могут появляться и исчезать в течение дня.

Подтип BA.2 штамма Омикрон может распространяться быстрее других подтипов этого варианта. Его называют "скрытым", сообщают в Агентстве по здравоохранению Великобритании. При этом в стране пока доминирует изначальный подтип Омикрона.