В Минздраве назвали область, которая вырвалась в лидеры по вакцинации от COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Полтавщина показывает лучшие показатели по охвату вакцинации населения от COVID-19 среди всех областей Украины. По его словам, на сегодняшний день в регионе от коронавируса привито уже 58% населения.

Также глава Минздрава подчеркнул, что в области уже более 30 тысяч человек получили бустерную дозу вакцины от коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга, трансляцию которого вел и.о. главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин в Facebook.

Ляшко подчеркнул, что в регионе также достаточно высокий уровень вакцинации среди населения, возрастом более 60 лет. Министр отметил, что такие показателя позволяют Полтавщине проходить волны COVID-19 без жестких карантинных ограничений.

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"Полтавская область имеет лучшие показатели охвата прививкой против COVID-19 в целом и среди взрослого населения, в том числе среди групп риска 60+. По моему мнению, это позволяет области проходить как осеннюю волну, так и зимне-весеннюю без попадания не только в "красный", а даже в "оранжевый" уровень карантина", – сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что бустерная доза вакцины от коронавируса повышает защиту организма от штамма Омикрон. Две дозы COVID-вакцины или перенесенный вирус от этого варианта защищают хуже, чем это было в случае с Дельтой.

Напомним, исследование, проведенное специалистами Национального института здравоохранения США показало, что человек, который получил прививки против COVID-19, за всю свою жизнь имеет в сотни тысяч раз больше шансов умереть в результате удара молнии, нежели от вируса. В течение года риск умереть после болезни равен вероятности гибели в пожаре или от падения с лестницы.