В мире уже свыше 394 млн случаев COVID-19: какие страны в лидерах. Хроника на 6 февраля

В мире за день прибавилось 2 226 645 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных во Франции (+214 542), России (+177 282) и Германии (+166 620). Лидерами по смертности стали такие страны: США (1051), Индия (865) и Бразилия (800), всего за сутки скончалось 8337 пациентов.

В общей сложности по состоянию на воскресенье, 6 февраля, с начала пандемии COVID-19 заболело уже 394,1 млн человек, из них 5,7 млн пациентов умерло, а 312,9 млн смогли победить болезнь.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 256 208 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 101 168 пациентов умерло , а 3 669 979 человек выздоровело .

Чтобы заразиться COVID-19, достаточно попадания в организм одной капли с вирусом. К такому выводу пришли ученые во время эксперимента, в ходе которого коронавирусом заражали молодых здоровых добровольцев.

Такие распространенные виды сыпи, как потница и крапивница, могут быть симптомами штамма Омикрон. Признаки этого варианта отличаются от тех, что были характерны для первых штаммов.

Главное за 6 февраля:

В Израиле решили отменить почти все карантинные ограничения из-за снижения заболеваемости. Green Pass не будут требовать в ресторанах, кинотеатрах, спортивных залах и отелях как минимум до 1 марта.

В США число умерших от COVID-19 превысило 900 тысяч человек . Смерти более 100 тысяч из них пришлись на период вспышки штамма Омикрон в стране.

Премьер-министр Южной Австралии сообщил, что с сегодняшнего дня ПЦР-тестирование будет доступно для всех людей с симптомами коронавируса, особенно это касается тех, у кого был близкий контакт с зараженными.