В мире уже свыше 408 млн случаев COVID-19: какие страны в лидерах. Хроника на 12 февраля

София Закревская
Коронавирус
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В мире уже свыше 408 млн случаев COVID-19: какие страны в лидерах. Хроника на 12 февраля

В мире за день прибавилось 2 317 712 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в Германии (+229 989), России (+203 949) и Бразилии (+166 003). Лидерами по смертности стали такие страны: США (1917), Бразилия (1121) и Мексика (927), всего за сутки скончалось 10 937 пациентов.

В общей сложности по состоянию на субботу, 12 февраля, с начала пандемии COVID-19 заболело уже 408,9 млн человек, из них 5,8 млн пациентов умерло, а 328,8 млн смогли победить болезнь.

При этом вакцинированных людей (двумя дозами) в мире уже больше половины – 53,74%.

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Коронавирус в мире.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев коронавируса за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 4 462 970 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 102 403 пациента умерло, а 3 750 826 человек выздоровело.

  • Ученые предостерегают, что с коронавирусом не удастся справиться целиком в ближайшие годы. При этом они отмечают, чтоболезнь перейдет из фазы пандемии в эндемическую. Сценарий, подобный гриппу, является "наиболее вероятным".

  • В Украине уже пять регионов в "красной" зоне карантина и лишь один – в "желтой". Где недавно усилили ограничения и какие меры действуют, читайте по ссылке.

Главное за 12 февраля:

  • Главная ученая Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что мир еще не закончил пандемию COVID-19, поскольку появятся еще новые варианты коронавируса.

  • С появлением Омикрона коронавирусом в мире стали чаще болеть дети. Эксперты журнала Nature объясняют это другой природой данного штамма и низким уровнем вакцинации среди несовершеннолетних.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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