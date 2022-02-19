В мире уже свыше 422 млн случаев COVID-19: какие страны в лидерах. Хроника на 19 февраля

София Закревская
Коронавирус
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В мире уже свыше 422 млн случаев COVID-19: какие страны в лидерах. Хроника на 19 февраля
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В мире за день подтверждено 1 936 620 случаев коронавируса, больше всего новых инфицированных в Германии (+206 037), России (+180 071) и Бразилии (+122 748). Лидерами по смертности стали такие страны: США (2070), Бразилия (1114) и Россия (784), всего за сутки скончалось 10 424 пациента.

В общей сложности по состоянию на субботу, 19 февраля, с начала пандемии COVID-19 заболело уже 422,2 млн человек, из них 5,8 млн пациентов умерло, а 346,6 млн смогли победить болезнь.

Отметим, что вакцинированных людей (двумя дозами) в мире уже больше половины – 54,49%.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Ситуация с коронавирусом в мире.
Видео дня
Топ-15 стран по количеству новых случаев коронавируса за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 4 672 198 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 104 106 пациентов умерло, а 3 896 009 человек выздоровело.

  • В Украине выявили более заразный подтип штамма Омикрон BA.2. Пока случаи его обнаружения у пациентов единичны и свойственны людям, которые вернулись из-за границы.

  • Украина сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом. В Минздраве рассказали, в каких регионах ситуация хуже всего.

Главное за 19 февраля:

  • Ученые выяснили, что для полностью вакцинированных пациентов характерны такие симптомы Омикрона: кашель, насморк, усталость, боль в горле, головные боли, мышечные боли, лихорадка и чихание. Также иногда наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.

  • В США продлили действие чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Такой режим продолжит действовать и после 1 марта 2022 года.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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