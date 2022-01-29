В мире за сутки выявлено почти 3,5 млн больных COVID-19: какие страны в лидерах. Хроника на 29 января
В мире за сутки прибавилось 3 453 823 пациента с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в США (+522 300), Франции (+353 503) и Бразилии (+257 239). Лидерами по смертности за день стали такие страны: США (2732), Индия (862) и Бразилия (779), всего скончалось 10 501 пациент.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболело уже 370,4 млн человек, из них 5,6 млн пациентов умерло, а 292,4 млн смогли победить болезнь.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 980 610 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 99 882 пациента умерло, а 3 608 094 человека выздоровели.
В Минздраве объяснили, что постановление украинского правительства №677 касается получения сертификатов вакцинации, а не правил бустерной прививки. Этот укол по-прежнему нужно делать как минимум через полгода после получения второй дозы.
В ВОЗ рассказали, как правильно питаться во время самоизоляции из-за коронавируса. Все рекомендации организации вы найдете в материале, доступном по ссылке.
Главное за 29 января:
В Италии решили продлить запрет на въезд для туристов из Украины. В страну по-прежнему можно будет попасть только при наличии уважительной причины. Новые правила вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.
Штамм Омикрон уже стал доминирующим вариантом коронавируса в Польше. Он был обнаружен в 63% всех образцов, полученных во время тестирования на коронавирус.
Во Львовской области с 31 января решили усилить карантин. Школам региона уже рекомендовали перейти на дистанционное обучение. А с понедельника в кафе, спортзалы и на рынки можно будет зайти только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или с COVID-сертификатом о полной вакцинации или выздоровлении.
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