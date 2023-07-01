В Украине 1 июля завершился карантин из-за пандемии коронавируса: что это значит
В Украине официально закончился карантин, который начался 12 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной болезни. Действие этого режима завершилось в полночь 1 июля 2023 года.
Соответствующее постановление Кабинета министров Украины (от 27 июня 2023-го №651) было обнародовано на сайте правительства. Документ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 года на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – сказано в тексте.
Напомним: о решении остановить карантин в Украине Кабмин объявил 27 июня. Шмыгаль, выступая на заседании правительства, сказал, что за период пандемии власти отработали механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны. Премьер поблагодарил медиков и отметил, что теперь мы отвечаем на новые вызовы.
"Сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны. Снова делают невероятную работу и демонстрируют чрезвычайный героизм", – сказал Шмыгаль.
Еще с введением в Украине военного положения (24 февраля 2022 года) ряд карантинных норм приостанавливался. Например, масочный режим стал не обязательным, а рекомендованным, уровни эпидбезопасности (зеленый, желтый, оранжевый, красный) не применялись. проверки COVID-документов для посещения общественных мест и поездок в транспорте были отменены, а отстранение от работы сотрудников, которые не прошли иммунизацию, приостанавливалось. Теперь же все карантинные нормы не будут применяться вовсе.
Как писал OBOZREVATEL:
– В начале мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
– В ВОЗ констатировали, что в течение последнего года пандемия имела тенденцию к снижению, а большинство стран уже вернулись к "докоронавирусной" жизни.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.