В Украине 1 июля завершился карантин из-за пандемии коронавируса: что это значит

В Украине официально закончился карантин, который начался 12 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной болезни. Действие этого режима завершилось в полночь 1 июля 2023 года.

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Соответствующее постановление Кабинета министров Украины (от 27 июня 2023-го №651) было обнародовано на сайте правительства. Документ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 года на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – сказано в тексте.

Напомним: о решении остановить карантин в Украине Кабмин объявил 27 июня. Шмыгаль, выступая на заседании правительства, сказал, что за период пандемии власти отработали механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны. Премьер поблагодарил медиков и отметил, что теперь мы отвечаем на новые вызовы.

"Сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны. Снова делают невероятную работу и демонстрируют чрезвычайный героизм", – сказал Шмыгаль.

Еще с введением в Украине военного положения (24 февраля 2022 года) ряд карантинных норм приостанавливался. Например, масочный режим стал не обязательным, а рекомендованным, уровни эпидбезопасности (зеленый, желтый, оранжевый, красный) не применялись. проверки COVID-документов для посещения общественных мест и поездок в транспорте были отменены, а отстранение от работы сотрудников, которые не прошли иммунизацию, приостанавливалось. Теперь же все карантинные нормы не будут применяться вовсе.

Как писал OBOZREVATEL:

– В начале мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

– В ВОЗ констатировали, что в течение последнего года пандемия имела тенденцию к снижению, а большинство стран уже вернулись к "докоронавирусной" жизни.

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