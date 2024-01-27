В Украине циркулирует 17 штаммов коронавируса и вирус гриппа: в Минздраве призвали вакцинироваться

По данным Минздрава, в настоящее время в Украине присутствуют все 17 известных штаммов Covid-19. В том числе есть в стране и случаи заболевания новым штаммом "Дженни".

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он призвал не верить в фейки о " болезни Х ", а привиться против реального коронавируса.

"Если мы посмотрим, что у нас по заболеваемости, то видим рост до конца января количества случаев заболевания коронавирусом. Но мы видим и рост количества случаев заболеваний гриппом, что не характерно для предыдущих эпидсезонов", – сказал Ляшко.

По словам министра, с октября прошлого года гриппом переболело практически 2,5 млн человек, и, к сожалению, есть летальные случаи. Причем в министерстве прогнозируют второй пик заболеваемости гриппом и ОРВИ уже на февраль.

Ляшко уточнил, что вакцина против "короны" в меедучреждениях есть, только нужно обратиться к своему семейному врачу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании в период рождественских праздников резко увеличилось количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также грипп. Поэтому несколько регионов страны объявили о восстановлении некоторых карантинных правил.

А на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудили новую возможную пандемию "болезни X". Это гипотетическое название неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию.

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