В Украине в "желтой" зоне карантина остались только две области: где ситуация с COVID-19 хуже всего
В Украине по состоянию на четверг, 3 февраля, "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только двух областей, еще двух – "красной". Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "оранжевые".
Соответствующая информация была опубликована на сайте Министерства здравоохранения. Данные касательно временно оккупированного Россией Крыма у ведомства отсутствуют (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
Индикаторы определения уровней эпидемической опасности говорят о том, что к "желтой" зоне могут быть причислены такие области:
Кировоградская,
Полтавская.
Критериям "красной" зоны соответствуют области:
Ивано-Франковская,
Ривненская.
При этом 20 областей и город Киев – с "оранжевым" уровнем распространения коронавируса.
Отметим, что по такому показателю, как загруженность коек с кислородом, все области не превышают допустимый уровень.
Как писал OBOZREVATEL, за последние сутки в разных регионах Украины выявили 39 620 случаев коронавируса, что стало рекордным показателем за все время пандемии.
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