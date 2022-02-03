В Украине в "желтой" зоне карантина остались только две области: где ситуация с COVID-19 хуже всего

Мирослав Семенюк
Коронавирус
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Карантин в Украине

В Украине по состоянию на четверг, 3 февраля, "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только двух областей, еще двух – "красной". Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "оранжевые".

Соответствующая информация была опубликована на сайте Министерства здравоохранения. Данные касательно временно оккупированного Россией Крыма у ведомства отсутствуют (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности говорят о том, что к "желтой" зоне могут быть причислены такие области:

  • Кировоградская,

  • Полтавская.

Критериям "красной" зоны соответствуют области:

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  • Ивано-Франковская,

  • Ривненская.

При этом 20 областей и город Киев – с "оранжевым" уровнем распространения коронавируса.

Отметим, что по такому показателю, как загруженность коек с кислородом, все области не превышают допустимый уровень.

Регионы по уровню эпидопасности из-за распространения COVID-19
Карантинные зоны в Украине

Как писал OBOZREVATEL, за последние сутки в разных регионах Украины выявили 39 620 случаев коронавируса, что стало рекордным показателем за все время пандемии.

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