В Украине в "желтой" зоне карантина остались только две области: где ситуация с COVID-19 хуже всего

В Украине по состоянию на четверг, 3 февраля, "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только двух областей, еще двух – "красной". Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "оранжевые".

Соответствующая информация была опубликована на сайте Министерства здравоохранения. Данные касательно временно оккупированного Россией Крыма у ведомства отсутствуют (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности говорят о том, что к "желтой" зоне могут быть причислены такие области:

Кировоградская,

Полтавская.

Критериям "красной" зоны соответствуют области:

Видео дня

Ивано-Франковская,

Ривненская.

При этом 20 областей и город Киев – с "оранжевым" уровнем распространения коронавируса.

Отметим, что по такому показателю, как загруженность коек с кислородом, все области не превышают допустимый уровень.

Как писал OBOZREVATEL, за последние сутки в разных регионах Украины выявили 39 620 случаев коронавируса, что стало рекордным показателем за все время пандемии.