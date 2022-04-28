В Украине за последний месяц смертность от COVID-19 снизилась в четыре раза – НАН

С начала российского полномасштабного вторжения в Украине существенно изменилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19. Только за последний месяц количество умерших от коронавирусной инфекции уменьшилось более чем в 4 раза.

В последние недели в среднем от COVID-19 в день умирает 10 украинцев. Об этом говорится в обзоре развития эпидемии, составленном Институтом проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины.

На сегодняшний день уровень смертности сравним с минимальным значением с конца апреля 2020 года, когда пандемия только набирала обороты. В то же время исследователи НАН учли, что с началом войны эпидемические данные стали неполными, что затрудняет анализ эпидемической ситуации и увеличивает влияние случайных факторов.

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В то же время, имеющиеся данные позволяют достаточно достоверно утверждать, что эпидемическая ситуация улучшалась в последние 6 недель. На это, в частности, указывает синхронное снижение положительности тестов на антиген и методом ПЦР, снижение количества случаев заболевания, а также снижение количества госпитализаций и снижение количества смертей при COVID-19.

Для сравнения исследователи привели данные о коронавирусе в Польше. Так, в этой стране также наблюдается значительное снижение числа смертей от коронавируса – менее 20 случаев в сутки (в среднем за последние 7 дней).

"По официальной статистике, по состоянию на 26 апреля 2022 среднее количество новых инфицированных за неделю составляет 765 в день для Украины. Среднее за неделю количество новых летальных исходов составляет 10 в сутки", – говорится в результатах обзора НАН.

Ранее министерство здравоохранения напомнило украинцам, что риск заболеть COVID-19 до сих пор остается высоким. Поэтому следует повторно вакцинироваться, если с последней прививки прошло от 6 до 9 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с начала полномасштабной агрессии российских оккупантов сделали почти 23 тысячи прививок от COVID-19. Сегодня в столице работают 73 пункта вакцинации.