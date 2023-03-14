В ВОЗ спрогнозировали, когда могут объявить о завершении пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что уже в 2023 году можно будет заявить о завершении пандемии коронавирусной болезни. Распространение COVID-19 ВОЗ огласила пандемией три года назад.
Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 13 марта на церемонии вручения медали Томаса Фрэнсиса-младшего в области глобального общественного здравоохранения. Его речь была опубликована на сайте организации.
Гебреисус отметил, что за три года было зафиксировано почти 7 миллионов смертей от COVID-19, но реальная статистика намного выше.
"Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении... Улучшение значительное. Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился и как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – сказал гендиректор ВОЗ.
Он подчеркнул, что человечеству ради общей безопасности необходимо усвоить уроки, полученные вследствие существования вируса SARS-CoV-2.
"Если мы этого не сделаем, мы повторим цикл паники и пренебрежения, который десятилетиями был отличительной чертой глобального реагирования на эпидемии и пандемии", – объяснил Гебреисус.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало сделать вакцинацию от COVID-19 ежегодной.
– В ВОЗ говорили, что в мире уже около 90% населения имеет определенный иммунитет к коронавирусу.
– Медики считают, что новый подвид SARS-CoV-2 "Кракен" передается быстрее, чем другие варианты "короны". Данных о том, что он переносится тяжелее или связан с более высоким риском смерти, нет.
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