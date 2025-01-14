DASH-диета для снижения давления: что следует есть, чтобы улучшить кровообращение

Повышенное артериальное давление – это серьезная проблема, которая может привести к различным осложнениям, таким как инсульты или инфаркты. К счастью, правильная диета может стать мощным инструментом для контроля давления.

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Одной из наиболее эффективных стратегий является диета DASH, разработанная специально для понижения артериального давления. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно питаться, чтобы поддержать здоровье сердца и сосудов.

"Диета DASH, расшифровывающаяся как "Диетические подходы к остановке гипертонии", была создана для поддержки людей с повышенным артериальным давлением. Высокое кровяное давление является одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому улучшение давления критически важно для здоровья сердца "", – объясняет диетолог Эми Гудсон.

По словам Гудсона, эта диета предполагает употребление продуктов, богатых кальцием, калием и магнием. Эти элементы могут помочь снизить уровень давления, в то время как сам рацион имеет ограниченное содержание натрия, насыщенных жиров и добавленных сахаров. Потребление натрия должно быть в пределах от 1500 до 2300 мг в день.

Диета DASH также включает регулярное употребление нежирного белка (например, рыбы, фасоли и птицы), а также ограниченное потребление здоровых жиров, которые должны включать орехи, семена и полезные растительные масла.

"Основной совет – это потреблять не более 2300 мг натрия в день. И хотя это может показаться значительным количеством, реальность такова, что обработанные продукты, еда из ресторанов и фаст-фуд часто имеют очень высокое содержание натрия. Иногда одна порция может даже превысить эту норму", – говорит Гудсон.

Диетолог рекомендует готовить блюда дома и заменять соль травами и специями, чтобы уменьшить потребление натрия. Кроме того, для соблюдения диеты DASH важно ограничить потребление насыщенных жиров и добавленных сахаров. Важным элементом является также физическая активность, поскольку упражнения помогают снижать АД.

Чтобы понять, что конкретно можно есть в рамках диеты DASH, Гудсон дает примеры порций (для рациона, состоящего из 2000 калорий в день).

Овощи

"Диета DASH рекомендует употреблять от 4 до 5 порций овощей в день. Овощи являются источником многих питательных веществ и не содержат натрия, что обычно способствует повышенному давлению и проблемам с кровообращением", – добавляет Гудсон.

По-прежнему Гудсон советует приправлять овощи с помощью трав и специй вместо соли.

Фрукты

Одной из ключевых рекомендаций является употребление продуктов, богатых калием. К таковым относятся финики, бананы, ягоды и авокадо.

"Цель – это потреблять от 4 до 5 порций в день. Порция фруктов – это один средний фрукт, полстакана нарезанных фруктов, одна чашка ягод или четверть чашки сухофруктов", – объясняет Гудсон.

Нежирные молочные продукты

Диета DASH также включает в себя молочные продукты, богатые кальцием, которые могут помочь снизить давление и улучшить кровообращение. Рекомендуется употреблять три порции нежирных молочных продуктов в день, что позволит обеспечить организм необходимым кальцием.

Одна порция – это одна чашка нежирного молока или йогурта или 42 г нежирного сыра.

Цельные зерна

Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая способствует понижению уровня холестерина и помогает организму регулировать уровень сахара в крови.

"Нужно потреблять от 6 до 8 порций цельнозерновых продуктов, где порция – это один ломтик хлеба или полстакана вареных зерновых, таких как рис", – добавляет Гудсон.

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