Минимум углеводов – максимум контроля: новые открытия в борьбе с диабетом

Диабет остается одной из самых серьезных проблем здравоохранения в мире, и количество больных этим заболеванием продолжает стремительно расти. Последние исследования показывают, что изменения в питании, в частности, уменьшение углеводов в рационе, могут значительно помочь в профилактике и контроле диабета.

Видео дня

Особое внимание привлекает низкоуглеводная диета, демонстрирующая способность снижать уровень сахара в крови даже без применения медикаментов. По словам eatthis.com, результаты таких исследований открывают новые возможности для борьбы с этим заболеванием и его последствиями.

На развитие диабета 2 типа влияют как неконтролируемые факторы, в частности, генетика и возраст, так и факторы образа жизни, среди которых важную роль играют физическая активность и питание. Исследование, проведенное в Университете Тулейна, показало, что уменьшение потребления углеводов в рационе может помочь не только снизить риск диабета, но и более эффективно контролировать его наличие.

Эти выводы подтверждают результаты предварительных исследований пользы низкоуглеводных диет, таких как кето или средиземноморская, для регулирования уровня сахара в крови. В то же время, новизна исследования Тулейнского университета заключается в том, что была доказана эффективность такого подхода для людей с диабетом или преддиабетом, которые не принимают медикаментов.

Результаты исследования

В исследовании принимали участие 150 человек в возрасте от 40 до 70 лет с диабетом или преддиабетом, которые не принимали лекарства для регулирования уровня сахара в крови. Участников разделили на две группы: одна придерживалась низкоуглеводной диеты, другая – обычного питания.

Через полгода у группы, ограничивающей потребление углеводов, наблюдалось снижение уровня гемоглобина A1c – ключевого показателя для оценки уровня сахара в крови. Это свидетельствует о том, что подобная диета может стать действенным инструментом для контроля уровня глюкозы.

Рацион с низким содержанием углеводов

Участникам низкоуглеводной группы рекомендовали ограничить потребление углеводов до 40 г в день в течение первых трех месяцев, а затем увеличить этот показатель до 60 г. Тем временем участникам из группы обычной диеты были предоставлены только базовые рекомендации без детального инструктажа.

В конце исследования выяснилось, что группа низкоуглеводной диеты потребляла меньше калорий, сахара и подслащенных напитков. Их рацион на 50% состоял из жиров, среди которых преобладали полезные жиры из оливкового масла, семян, авокадо и орехов.

Ограничение исследования

Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты указывают на некоторые недостатки исследования. В частности, размер выборки – лишь 150 участников – относительно невелик. Также исследование фокусировалось только на количестве углеводов, не считая их происхождения.

"Те, кто потреблял меньше углеводов, показали лучшие результаты. Но важно учитывать, откуда именно поступают эти углеводы", - объясняет диетолог Лорен Манакер.

Фрукты, например, хотя и содержат углеводы, также снабжают организм полезными веществами, которые положительно влияют на здоровье. "Употребление ягод или апельсина гораздо полезнее, чем газированные напитки", – добавляет эксперт.

Выводы

Хотя данное исследование не дает однозначного подтверждения, что низкоуглеводная диета предотвращает диабет, его результаты подчеркивают пользу такого подхода для контроля уровня сахара в крови у людей с диабетом или диабетом.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как выбрать правильный баланс углеводов для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.