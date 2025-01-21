Давление, храп и боль: как организм говорит о необходимости похудения

Избыточный вес – это не только вопрос внешнего вида, но и важный фактор, влияющий на ваше здоровье. Организм может подавать тревожные сигналы, свидетельствующие о необходимости изменить образ жизни.

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Игнорирование этих признаков может привести к серьезным проблемам, таким как диабет, гипертония или хронические боли. Издание eatthis.com опубликовало пять ключевых симптомов, указывающих на то, что пора задуматься о похудении.

"Многие люди решают худеть из-за внешности – их беспокоит, как они выглядят в зеркале или насколько удобно им в их одежде. Но избыточный вес – это еще и значительный фактор риска многих заболеваний", – объясняет медицинский эксперт, доктор Майк Болл.

С медицинской точки зрения есть несколько признаков, свидетельствующих о необходимости снижения веса. Рекомендуется регулярно консультироваться с лечащим врачом, ведь это поможет выявить проблемы на ранних стадиях.

1. Повышенное артериальное давление

Одним из самых распространенных хронических заболеваний у людей с лишним весом гипертония. Она увеличивает риск инсульта, сердечных заболеваний, проблем с почками и других осложнений.

Доктор Болл отмечает: "Хотя существует немало лекарств для контроля высокого давления, одним из самых эффективных способов его снижения является потеря веса. Если ваш врач указывает на повышенное давление, или вы самостоятельно отслеживаете его регулярный рост, пора изменить пищевые привычки и больше двигаться".

2. Высокий холестерин или диабетические состояния

Регулярные медицинские обследования позволяют вовремя выявить такие нарушения как преддиабет, диабет или повышенный уровень холестерина. Эти состояния являются серьезными угрозами для здоровья, поскольку могут повлечь повреждение почек, нервной системы, зрения, а также проблемы с сосудами и сердцем.

"Если у вас диагностировали высокий уровень холестерина, диабет или преддиабет, это однозначный сигнал необходимости сбросить лишний вес", – отмечает доктор Болл.

3. Храп ночью

По словам врача, апноэ во сне – состояние, при котором дыхание во время сна нарушается, – часто связано с лишним весом. Это расстройство может привести к постоянной усталости днем и повысить риск хронических заболеваний, таких как гипертония и диабет.

Если вы храпите ночью, это может быть еще одним сигналом, что пора худеть.

4. Боли из-за чрезмерной нагрузки

Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы, позвоночник и мышцы, что может приводить к боли в спине, коленях или других частях тела.

Доктор Болл объясняет: "Если вы чувствуете дискомфорт, который, по вашему мнению, может быть связан с тяжестью, важно обсудить это с врачом. Избыточный вес является частой причиной таких болей".

5. Усложнение в выполнении ежедневных задач

Когда обычные ежедневные действия, например, подъем по лестнице или длительные прогулки, начинают вызывать одышку или дискомфорт, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, вызванных лишним весом.

"Если вам становится труднее выполнять привычную физическую активность, необходимо проверить, есть ли причина в вашем весе", – предупреждает доктор Болл.

Начните с малых шагов

Если вы понимаете, что пора изменить образ жизни, начните с небольших изменений. Радикальные методы – такие как строгая диета или чрезмерная тренировка – могут быть сложными для начала. Зато постепенное внедрение полезных привычек будет более эффективным.

Доктор Болл рекомендует: "Существует множество мелких способов увеличить расход энергии в течение дня. Например, больше ходите пешком, выбирайте лестницу вместо лифта, а во время телефонных разговоров старайтесь двигаться. Такие простые действия, как работа стоя или парковка подальше от входа в магазин, постепенно помогут вам потерять вес.

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