Дефицит этого витамина может повышать риск развития деменции: что выяснили ученые

Состояние мозга в значительной степени зависит не только от генетики и возраста, но и от повседневных пищевых привычек. Исследователи всё чаще обнаруживают связь между дефицитом отдельных питательных веществ и риском развития когнитивных нарушений.

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Новые научные данные свидетельствуют о том, что недостаток одного важного витамина может быть связан с повышенной вероятностью возникновения деменции. Эксперты объяснили eatthis.com, почему стоит следить за его уровнем и в каких продуктах его искать.

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Evidence Based Mental Health, показало возможную связь между недостатком фолата и повышенным риском развития деменции.

В ходе исследования ученые проанализировали медицинские данные более 27 тысяч человек в возрасте от 60 до 75 лет. Результаты показали, что у участников с дефицитом фолиевой кислоты вероятность получения диагноза деменции была на 68% выше по сравнению с теми, у кого уровень этого витамина был достаточным.

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"Фолат влияет на когнитивные функции. Этот витамин необходим для нормальной работы нервной системы, а его недостаток в пожилом возрасте может ускорять процессы старения мозга и увеличивать риск развития когнитивных нарушений", – объясняет диетолог Лиза Янг.

В то же время эксперт предупреждает, что чрезмерное употребление фолиевой кислоты также может иметь нежелательные последствия. "Слишком много фолиевой кислоты может маскировать дефицит витамина B12, поэтому, если у вас есть склонность к недостатку этого витамина, стоит сообщить врачу о приеме соответствующих добавок", – отмечает Янг.

Специалист добавляет, что получить необходимое количество фолата обычно несложно благодаря питанию. "Это вещество содержится в большом количестве фруктов, овощей и бобовых. Хорошими источниками являются спаржа, листовой салат, фасоль, нут, брокколи и многие другие растительные продукты", – объясняет она.

Кроме того, фолат часто добавляют в муку и некоторые виды хлеба, что также помогает поддерживать его достаточный уровень в организме.

Эксперты отмечают, что сбалансированный рацион с достаточным количеством продуктов, богатых витамином B9, может стать одним из важных факторов поддержания здоровья мозга и когнитивных функций в пожилом возрасте.

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